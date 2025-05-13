Половина енергоблоків АЕС на ремонті: чи повернуться відключення світла — Finance.ua

Половина енергоблоків АЕС на ремонті: чи повернуться відключення світла Сьогодні 19:00 — Енергетика

Половина енергоблоків АЕС на ремонті: чи повернуться відключення світла

Попри розпал ремонтної кампанії на АЕС, Україна наразі виробляє достатньо електроенергії для покриття внутрішнього споживання. Тож ризик повернення віялових відключень світла є мінімальним. Про це розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

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«В Україні наразі достатньо електричної енергії. Більше того, вдень є надлишок і оператор системи передачі (НЕК „Укренерго“ — УНІАН) надає команду на вимкнення окремих об’єктів для того, аби збалансувати генерацію та споживання електроенергії», — зауважив Рябцев.

Він додав, що, хоча Україна домовилася про збільшення експорту електроенергії до ЄС на 100 мегават, і «наразі годинний максимум становить 650 МВТ», однак європейцям не потрібно стільки зайвої української електроенергії.

«В ті години, коли надлишок електроенергії у нас, їм вона також не потрібна, а накопичення енергії, на жаль, у нас не настільки розвинено, щоб задовольняти навіть власні потреби», — зауважив експерт.

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Говорячи про ймовірність повернення графіків відключення електроенергії, Геннадій Рябцев зауважив, що вірогідність цього сценарію наразі мінімальна, за умови відсутності нових атак на енергосистему.

«Є ризики розбалансування енергосистеми, якщо споживання суттєво зросте, але станом на сьогодні ймовірність такого різкого зростання споживання є невеликою. Тому це, швидше, настанова для подальших дій, ніж щось пов’язане з можливістю вимкнень найближчими місяцями», — зауважив експерт.

На запитання, чи можливі відключення, якщо температура повітря перевищить позначку у 30 градусів, Геннадій Рябцев зауважив, що все буде залежати від кількості енергоблоків АЕС, які перебуватимуть на плановому ремонті.

«Якщо, наприклад, 1−2 (блоки АЕС — УНІАН) перебуватимуть на технологічному обслуговуванні, то, думаю, що пік буде пройдено. В той час, коли найвища температура, найвищий обсяг генерації забезпечує сонце (сонячні електростанції — УНІАН)», — зауважив експерт.

УНІАН За матеріалами:

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