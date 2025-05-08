Україна з початку року збільшила імпорт газу вдесятеро до 1,1 млрд куб м — Finance.ua

Україна з початку року збільшила імпорт газу вдесятеро до 1,1 млрд куб м Сьогодні 07:33 — Енергетика

Україна з початку року збільшила імпорт газу вдесятеро до 1,1 млрд куб м

Імпорт природного газу до України станом на 5 травня з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м.

Про це пише видання ExPro.

У повідомленні сказано, що порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — зі 118 млн куб м у 2024 році до 1,12 млрд куб м у 2025 році.

Суттєве зростання обсягів імпорту газу в 2025 році пов’язано з потребою в ресурсі на опалювальний сезон 2024−2025 рр. після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому.

Зазначається, що у лютому імпорт газу склав 512 млн куб м, що стало найвищим рівнем з вересня 2023 року.

Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.

Основну частину газу було імпортовано з Угорщини — 669 млн куб м або майже 60% усього імпорту. Крім того, зі Словаччини імпортовано 261 млн куб м газу (23%), а з Польщі — 190 млн куб м (17%).

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