Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти — Finance.ua

Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти Сьогодні 20:22 — Енергетика

Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) 3 травня провели онлайн-зустріч, на якій домовилися у червні збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу порівняно з травнем.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ОПЕК+.

Чому ОПЕК+ повертається до збільшення видобутку

У 2023 році члени альянсу запровадили узгоджені квоти на видобуток для підтримки високих цін на нафту, а деякі країни, зокрема Саудівська Аравія, додатково добровільно обмежили виробництво.

Читайте також Вартість експорту російської нафти впала до мінімуму за два роки — Bloomberg

Тепер ці вісім країн поступово відновлюють видобуток, причому швидшими темпами, ніж прогнозувалося.

Згідно з офіційним релізом, рішення базується на «стабільних ринкових показниках» і низьких запасах нафти.

Водночас видання, посилаючись на аналітиків і делегатів ОПЕК+, зазначає, що справжньою причиною може бути невдоволення Саудівської Аравії надмірним видобутком з боку таких країн, як Казахстан та Ірак.

Читайте також Нафта рф знецінилася до дворічного мінімуму

Саудівська Аравія, ймовірно, прагне «покарати» порушників, збільшивши пропозицію нафти, що знизить її ціну.

Експерт Rystad Energy A/S Хорхе Леон, який раніше працював у секретаріаті ОПЕК, назвав це рішення «шоком для нафтового ринку».

«Саудівська Аравія таким чином карає за недотримання квот, зокрема Казахстаном, і водночас намагається задовольнити вимоги президента Трампа щодо зниження цін на нафту», — зазначив він.

Країни ОПЕК+ наголосили, що можуть призупинити або скасувати це збільшення залежно від ситуації на ринку.

Наступна зустріч відбудеться 1 червня 2025 року, де будуть визначені обсяги видобутку на липень.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.