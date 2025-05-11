Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти — Finance.ua

Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти
Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) 3 травня провели онлайн-зустріч, на якій домовилися у червні збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу порівняно з травнем.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ОПЕК+.
Чому ОПЕК+ повертається до збільшення видобутку
У 2023 році члени альянсу запровадили узгоджені квоти на видобуток для підтримки високих цін на нафту, а деякі країни, зокрема Саудівська Аравія, додатково добровільно обмежили виробництво.
Тепер ці вісім країн поступово відновлюють видобуток, причому швидшими темпами, ніж прогнозувалося.
Згідно з офіційним релізом, рішення базується на «стабільних ринкових показниках» і низьких запасах нафти.
Водночас видання, посилаючись на аналітиків і делегатів ОПЕК+, зазначає, що справжньою причиною може бути невдоволення Саудівської Аравії надмірним видобутком з боку таких країн, як Казахстан та Ірак.
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Саудівська Аравія, ймовірно, прагне «покарати» порушників, збільшивши пропозицію нафти, що знизить її ціну.
Експерт Rystad Energy A/S Хорхе Леон, який раніше працював у секретаріаті ОПЕК, назвав це рішення «шоком для нафтового ринку».
«Саудівська Аравія таким чином карає за недотримання квот, зокрема Казахстаном, і водночас намагається задовольнити вимоги президента Трампа щодо зниження цін на нафту», — зазначив він.
Країни ОПЕК+ наголосили, що можуть призупинити або скасувати це збільшення залежно від ситуації на ринку.
Наступна зустріч відбудеться 1 червня 2025 року, де будуть визначені обсяги видобутку на липень.
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