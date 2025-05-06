Ексочільника «Укртатнафти» оголошено в міжнародний розшук за розкрадання 5,8 млрд грн — Finance.ua
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Ексочільника «Укртатнафти» оголошено в міжнародний розшук за розкрадання 5,8 млрд грн

Кримінал
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Ексочільника «Укртатнафти» оголошено в міжнародний розшук за розкрадання 5,8 млрд грн
Ексочільника «Укртатнафти» оголошено в міжнародний розшук за розкрадання 5,8 млрд грн
Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.
Про це повідомила Національна поліція України.
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Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались.
Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.
За це слідчі поліції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
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Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств. Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук.
За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
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Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країні світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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