Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 365 млн грн шкоди кредиторам — Finance.ua
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Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 365 млн грн шкоди кредиторам

Кримінал
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Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 365 млн грн шкоди кредиторам
Акціонерів неплатоспроможного банку підозрюють у заподіянні 365 млн грн шкоди кредиторам
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що учасники схеми впродовж тривалого часу:
  • видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів;
  • відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів;
  • вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії;
  • подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.
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Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.
Згодом правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку. Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.
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В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218−1 Кримінального кодексу України (доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисному, з корисливих мотивів, вчиненні пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).
За матеріалами:
Finance.ua
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