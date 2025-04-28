В одному з банків розкрили схему, до якої були залучені дві тисячі компаній та фізосіб — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одному з банків розкрили схему, до якої були залучені дві тисячі компаній та фізосіб — НБУ

Кримінал
137
В одному з банків виявили схему з ухилення від оподаткування, до якої, згідно зі службовим розслідуванням, було залучено понад 2000 юридичних і фізичних осіб.
Про це в інтерв’ю NV Бізнес заявив заступник глави Нацбанку України Дмитро Олійник.
«В одному банку виявили схему, до якої, згідно зі службовим розслідуванням, було залучено понад 2000 юридичних і фізичних осіб. Через їхні рахунки за рік пройшли десятки мільярдів гривень, які могли використовуватися для оптимізації податкової бази. Якщо припустити, що компанії повинні були б платити корпоративний податок, військовий збір і податок на дивіденди, а фактично сплатили лише 3−5%, бюджет недоотримав мільярди гривень», — зазначив Олійник.
Читайте також
Він також підкреслив, що НБУ проактивно здійснює нагляд за банками, аналізуючи фіктивні експортно-імпортні операції та вживає активних заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків.
Говорячи про те, як діє НБУ, Олійник зазначив: «Якщо схема проникає в банківську систему, вивчаються її причини: це може бути помилка окремих працівників або системна проблема. У таких випадках НБУ видає нові постанови або надає банкам рекомендації щодо протидії. Наприклад, після виявлення схем із фіктивними передоплатами за паливо банкам рекомендували не обслуговувати компанії, які за попередніми контрактами не виконали понад 50% поставок».
Читайте також
Він також зазначає, що алогічні дії вживаються щодо схем ухилення від ПДВ («скруток»).
«НБУ постійно комунікує з банками: щомісяця проводить зустрічі з топ-30 банками, а також окремі наради з підрозділами фінансового моніторингу та асоціаціями банків, пояснюючи, на які підозрілі операції слід звертати підвищену увагу», — зазначив заступник голови НБУ.
За його словами, завдяки цим заходам вдалося стабілізувати тенденцію до зростання заборгованості з неповернення валютної виручки та поставки товару за імпортними операціями. До війни обсяг таких операцій зростав на мільярди доларів. З початку війни ця сума сягнула від 8 до 10 млрд доларів.
«Оцінити бюджетні втрати через несплачені податки складно», — зазначив Олійник.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems