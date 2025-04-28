В одному з банків розкрили схему, до якої були залучені дві тисячі компаній та фізосіб — НБУ Сьогодні 18:30 — Кримінал

В одному з банків виявили схему з ухилення від оподаткування, до якої, згідно зі службовим розслідуванням, було залучено понад 2000 юридичних і фізичних осіб.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес заявив заступник глави Нацбанку України Дмитро Олійник.

«В одному банку виявили схему, до якої, згідно зі службовим розслідуванням, було залучено понад 2000 юридичних і фізичних осіб. Через їхні рахунки за рік пройшли десятки мільярдів гривень, які могли використовуватися для оптимізації податкової бази. Якщо припустити, що компанії повинні були б платити корпоративний податок, військовий збір і податок на дивіденди, а фактично сплатили лише 3−5%, бюджет недоотримав мільярди гривень», — зазначив Олійник.

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Він також підкреслив, що НБУ проактивно здійснює нагляд за банками, аналізуючи фіктивні експортно-імпортні операції та вживає активних заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків.

Говорячи про те, як діє НБУ, Олійник зазначив: «Якщо схема проникає в банківську систему, вивчаються її причини: це може бути помилка окремих працівників або системна проблема. У таких випадках НБУ видає нові постанови або надає банкам рекомендації щодо протидії. Наприклад, після виявлення схем із фіктивними передоплатами за паливо банкам рекомендували не обслуговувати компанії, які за попередніми контрактами не виконали понад 50% поставок».

Він також зазначає, що алогічні дії вживаються щодо схем ухилення від ПДВ («скруток»).

«НБУ постійно комунікує з банками: щомісяця проводить зустрічі з топ-30 банками, а також окремі наради з підрозділами фінансового моніторингу та асоціаціями банків, пояснюючи, на які підозрілі операції слід звертати підвищену увагу», — зазначив заступник голови НБУ.

За його словами, завдяки цим заходам вдалося стабілізувати тенденцію до зростання заборгованості з неповернення валютної виручки та поставки товару за імпортними операціями. До війни обсяг таких операцій зростав на мільярди доларів. З початку війни ця сума сягнула від 8 до 10 млрд доларів.

«Оцінити бюджетні втрати через несплачені податки складно», — зазначив Олійник.

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