У Києві викрили схему мільйонних кредитних шахрайств — Finance.ua

У Києві викрили схему мільйонних кредитних шахрайств Сьогодні 19:30 — Кримінал

У Києві викрили схему мільйонних кредитних шахрайств, Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві викрили п’ятьох учасників організованої групи, які шахрайським шляхом отримували мільйонні кредити під заставу неіснуючого майна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що викрито та повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 мільйонами гривень банку та лізингової компанії.

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Чотирьом учасникам, що діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях. Їх пособника підозрюють у шахрайстві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн гривень.

За аналогічних обставин за договором постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією підозрювані заволоділи 24,6 млн гривень.

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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