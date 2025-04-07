За 10 тис. доларів «влаштовував» на роботу до держустанов — затримали на «гарячому» Сьогодні 16:44 — Кримінал

На «гарячому» затримали чинного депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко, який намагався отримати 10 тис. доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду. Депутату повідомлено про підозру і наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

За даними джерел УНН, йдеться про депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко.

У ДБР повідомляють, що у березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним «клієнтом» і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За «вирішення питання» він запросив 10 тис. доларів.

«3-го квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», — додали у ДБР.

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