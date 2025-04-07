За 10 тис. доларів «влаштовував» на роботу до держустанов — затримали на «гарячому» — Finance.ua
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За 10 тис. доларів «влаштовував» на роботу до держустанов — затримали на «гарячому»

Кримінал
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На «гарячому» затримали чинного депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко, який намагався отримати 10 тис. доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду. Депутату повідомлено про підозру і наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
За даними джерел УНН, йдеться про депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенко.
У ДБР повідомляють, що у березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним «клієнтом» і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За «вирішення питання» він запросив 10 тис. доларів.
«3-го квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», — додали у ДБР.
За матеріалами:
УНН
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