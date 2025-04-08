Правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 100 дронів для ЗСУ — Finance.ua

Правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 100 дронів для ЗСУ Сьогодні 16:12 — Кримінал

Правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 100 дронів для ЗСУ

За процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливому розмірі організованою злочинною групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, організував злочинну групу мешканець Тернополя, залучивши ще 2 особи. Підозрювані входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами.

Щоб не відчули негативу, шахраї зареєстрували ФОП на підставні особи та спочатку постачали замовникам пробні партії по 3−5 одиниць з частковою передплатою. Після цього пропонували купити великий партійний товар за нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти — переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників.

Отримані гроші одразу виводилися на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки спільники знімали їх та ділили між собою. Усі ці операції правоохоронці відстежили та задокументували.

Фото Офісу Генерального прокурора

Разом з тим, підозрювані ошукали не тільки покупців, але й продавців квадрокоптерів.

Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались у повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-які зв’язки. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн ​​грн.

Фото Офісу Генерального прокурора

На час проведення обшуків за місцями проживання й роботи в Києві, Тернополі та Львові вилучено 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки в різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, іншу компʼютерну техніку, фінансову звітність та предмети, що служать доказами скоєних злочинів. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.

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