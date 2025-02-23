Криптошахраї отримали майже $10 млрд у 2024 році: найпопулярніші схеми зловмисників — Finance.ua

Криптошахраї отримали майже $10 млрд у 2024 році: найпопулярніші схеми зловмисників Сьогодні 15:18 — Криптовалюта

Криптошахраї отримали майже $10 млрд у 2024 році: найпопулярніші схеми зловмисників

У 2024 році криптошахраї отримали принаймні $9,9 мільярда через ончейн-транзакції, однак реальна сума, ймовірно, буде вищою, оскільки будуть виявлятися додаткові незаконні адреси, пов’язані з шахрайством.

Про це повідомила аналітична компанія Chainalysis.

Читайте також Вимагають гроші за посилки: рідних військовополонених попередили про шахраїв

Як прогнозує Chainalysis, після виявлення додаткових адрес криптошахраїв загальна сума, яку вони отримали у 2024 році через ончейн-транзакції (які відбуваються безпосередньо в блокчейні), може перевищити $12 мільярдів.

Найпопулярніші схеми шахраїв

Найпопулярнішою схемою є високодохідне інвестиційне шахрайство (High Yield Investment Scams, HYIS), що базується на фінансовій піраміді.

Ця схема обіцяє невиправдано високу віддачу від інвестицій, виплачуючи гроші попереднім інвесторам за кошти, вкладені новими учасниками. Вона відповідає за 50,2% усіх коштів, отриманих шахраями.

Попри те, що HYIS залишається найпопулярнішою схемою, її частка у криптошахрайстві зменшилася на 36,6% у порівнянні з 2023 роком.

Водночас схема «забій свиней» (pig butchering), також відома як романтичне шахрайство, виросла на 40% у порівнянні з попереднім роком — до 33,2%.

Назва «забій свиней» походить від того, що криптошахраї «відгодовують» своїх жертв. Вони спочатку створюють довгострокові відносини, часто романтичного характеру, з потерпілими, а потім підштовхують їх до інвестицій або вкладення криптовалюти в підставні компанії.

Роль ШІ у криптошахрайстві

Chainalysis також зазначає, що криптошахраї активно використовують генеративний штучний інтелект для своїх схем.

Читайте також Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки»

Зокрема, ця технологія допомагає створювати реалістичні підроблені ідентифікації, що дозволяє шахраям видавати себе за справжніх користувачів і обходити процедури перевірки особи.

За даними компанії Alterya, у 85% шахрайств використовуються акаунти, які успішно обходять традиційну перевірку особи.

«Крім того, генеративний ШІ дозволяє створювати реалістичний фейковий контент, включно з вебсайтами та лістингами, для підтримки інвестиційних афер, шахрайства з покупками тощо, роблячи ці атаки більш переконливими та складнішими у виявлені», — розповів Елад Фукс, керівник відділу шахрайських продуктів у Chainalysis і співзасновник Alterya.

Читайте також Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік

Нагадаємо, кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.

Зловмисники проникають у легітимні криптоспільноти в Telegram, маскуючись під авторитетних учасників і надсилаючи на вигляд безпечні запрошення. Мета — обдурити користувачів через фальшиві процеси верифікації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.