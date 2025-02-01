Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства — Finance.ua

Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства

У 2024 році 62% українців зіткнулися з кібер- та телефонним шахрайством.

Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.

Зазначається, що 30% серед 35 тис. користувачів месенджера повідомили, що знають про такі випадки від знайомих, і лише 8% не стикалися з подібними ситуаціями взагалі.

Чи стали українці краще розумітися на кібербезпеці

Порівняно з початком 2024 року, значно зросла кількість людей, які активно покращують свої знання у сфері кіберзахисту.

39% користувачів активно намагаються краще розумітися на питаннях безпеки в мережі — майже вдвічі більше, ніж на початку 2024 року (21%);

кількість тих, хто не цікавиться цією темою, зменшилася з 50% до 28%;

21% швидше не цікавляться та не шукають інформацію цілеспрямовано;

7% опитаних зазначили, що вже раніше були добре обізнані про шахрайство;

5% значно покращили свої знання у 2024 році.

Нагадаємо, кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.

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