Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства — Finance.ua
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Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства

Особисті фінанси
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Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства
Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства
У 2024 році 62% українців зіткнулися з кібер- та телефонним шахрайством.
Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.
Зазначається, що 30% серед 35 тис. користувачів месенджера повідомили, що знають про такі випадки від знайомих, і лише 8% не стикалися з подібними ситуаціями взагалі.

Чи стали українці краще розумітися на кібербезпеці

Порівняно з початком 2024 року, значно зросла кількість людей, які активно покращують свої знання у сфері кіберзахисту.
  • 39% користувачів активно намагаються краще розумітися на питаннях безпеки в мережі — майже вдвічі більше, ніж на початку 2024 року (21%);
  • кількість тих, хто не цікавиться цією темою, зменшилася з 50% до 28%;
  • 21% швидше не цікавляться та не шукають інформацію цілеспрямовано;
  • 7% опитаних зазначили, що вже раніше були добре обізнані про шахрайство;
  • 5% значно покращили свої знання у 2024 році.
Нагадаємо, кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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