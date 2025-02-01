Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства — Finance.ua

Понад 60% українців стали жертвами кібер- та телефонного шахрайства
У 2024 році 62% українців зіткнулися з кібер- та телефонним шахрайством.
Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.
Зазначається, що 30% серед 35 тис. користувачів месенджера повідомили, що знають про такі випадки від знайомих, і лише 8% не стикалися з подібними ситуаціями взагалі.
Чи стали українці краще розумітися на кібербезпеці
Порівняно з початком 2024 року, значно зросла кількість людей, які активно покращують свої знання у сфері кіберзахисту.
- 39% користувачів активно намагаються краще розумітися на питаннях безпеки в мережі — майже вдвічі більше, ніж на початку 2024 року (21%);
- кількість тих, хто не цікавиться цією темою, зменшилася з 50% до 28%;
- 21% швидше не цікавляться та не шукають інформацію цілеспрямовано;
- 7% опитаних зазначили, що вже раніше були добре обізнані про шахрайство;
- 5% значно покращили свої знання у 2024 році.
Нагадаємо, кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.
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