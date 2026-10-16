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Скільки треба мати грошей при в’їзді в Молдову та Румунію

Особисті фінанси
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Скільки треба мати грошей при в’їзді в Молдову та Румунію
Скільки треба мати грошей при в’їзді в Молдову та Румунію
Єдиних правил для всіх країн немає: десь необхідну суму визначають за кожен день перебування, а в інших країнах — встановлюють мінімальний поріг на всю поїздку.
Finance.ua розповідає у статті, скільки коштів потрібно мати під час в’їзду до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Молдови, та як змінюється необхідна сума залежно від тривалості поїздки.

Румунія

У Румунії діє подвійне правило. Мандрівник повинен мати 50 євро на кожен день перебування, але загальна сума не може бути меншою за 500 євро.
Саме тому для коротких поїздок простий розрахунок 50 євро помножити на кількість днів не працює. Наприклад, якщо людина їде на три дні, їй потрібно підтвердити не 150 євро, а щонайменше 500 євро. Для п’яти- або семиденної поїздки також діятиме мінімум 500 євро. На десять днів — 500 євро. А от для 15-денної поїздки сума вже становитиме 750 євро.
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Таким чином, коротка поїздка до Румунії потребує фінансового запасу приблизно 25,2 тис. грн за нинішнім курсом євро.

Молдова

У Молдові базова вимога становить 30 євро на кожен день перебування. Водночас для поїздок меншої тривалості діє мінімальний поріг — 300 євро.
Тому туристу, який їде на три, п’ять або сім днів, потрібно підтвердити саме 300 євро, а не 90, 150 чи 210 євро відповідно.
На десять днів це також 300 євро. Якщо ж поїздка триватиме 15 днів, сума становитиме 450 євро. У гривнях мінімальні 300 євро — це приблизно 15,1 тис. грн.
Про інші крани — читайте тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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