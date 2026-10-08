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Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури: що це дасть

Казна та Політика
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Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури: що це дасть
Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури: що це дасть
Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури, що дозволить наростити обсяги залізничних перевезень до порту Констанца з нинішніх шести до 10 пар поїздів на добу.
Про це повідомило Мінвідновлення за підсумками українсько-румунських переговорів у Констанці.
Україна та Румунія домовляються про суттєве збільшення пропускної спроможності логістичних маршрутів для українського експорту. Наразі сторони зафіксували домовленість підтримувати щодобову передачу шести пар поїздів у напрямку порту Констанца.
Водночас для досягнення цільового показника у 10 пар поїздів на добу румунська сторона зобов’язалася прискорити ремонтні роботи на своїй території.
Окремим перспективним напрямком співпраці став початок діалогу щодо залучення потужностей додаткових румунських портів — Галац і Браїла — для перевалки української продукції.
Значну увагу сторони приділили стабільній роботі Сулінського каналу. Україна розраховує на стабільний пропуск щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. До кінця поточного тижня Румунія запросить представника Адміністрації морських портів України до спільної диспетчеризації судноплавства.
Ключовим нововведенням для розвантаження експортного потоку стане домовленість про виділення окремої доби для проходження Сулінським каналом у виключному режимі, якщо на виході накопичуватиметься критична кількість суден з українських портів.
За матеріалами:
Finance.ua
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