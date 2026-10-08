Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури: що це дасть

Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури, що дозволить наростити обсяги залізничних перевезень до порту Констанца з нинішніх шести до 10 пар поїздів на добу.

Про це повідомило Мінвідновлення за підсумками українсько-румунських переговорів у Констанці.

Україна та Румунія домовляються про суттєве збільшення пропускної спроможності логістичних маршрутів для українського експорту. Наразі сторони зафіксували домовленість підтримувати щодобову передачу шести пар поїздів у напрямку порту Констанца.

Водночас для досягнення цільового показника у 10 пар поїздів на добу румунська сторона зобов’язалася прискорити ремонтні роботи на своїй території.

Окремим перспективним напрямком співпраці став початок діалогу щодо залучення потужностей додаткових румунських портів — Галац і Браїла — для перевалки української продукції.

Значну увагу сторони приділили стабільній роботі Сулінського каналу. Україна розраховує на стабільний пропуск щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. До кінця поточного тижня Румунія запросить представника Адміністрації морських портів України до спільної диспетчеризації судноплавства.