Чи направляють на ВЛК людей із бронюванням або відстрочкою

У застосунку Резерв+ військовозобов’язані можуть добровільно подати запит та отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії без відвідування ТЦК та СП.

Якщо раніше направлення на ВЛК можна було отримати лише у паперовій формі після особистого звернення до ТЦК та СП, то тепер військовозобов’язаний, який за власним бажанням хоче пройти огляд на придатність до військової служби, може подати запит у Резерв+, пише sud.ua

Після авторизації в застосунку потрібно оформити запит, а протягом доби має надійти сповіщення з інформацією про направлення.

Функцією можуть скористатися військовозобов’язані, які самостійно хочуть пройти медичний огляд.

Чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК

Після проходження ВЛК додатково відвідувати ТЦК для оновлення військово-облікового документа не потрібно.

Комісія має самостійно передати результати до ТЦК, після чого інформацію внесуть до реєстру «Оберіг».

Оновлений військово-обліковий документ користувач зможе побачити у Резерв+.

Що буде, якщо отримати направлення і не пройти ВЛК

Якщо військовозобов’язаний сам подав запит на ВЛК, але не з’явився на огляд, електронне направлення залишатиметься актуальним протягом 30 днів.

Після завершення цього строку потрібно буде сформувати новий запит.

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У Міноборони окремо наголосили, що електронне направлення на ВЛК не є електронною повісткою.

Повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими та, як і раніше, надсилаються фізично.

Запит на електронне направлення може створити лише сам користувач застосунку.

Паперові направлення залишаються

Повністю відмовлятися від паперових направлень не планують.

Якщо військовозобов’язаний не має можливості скористатися смартфоном або не хоче використовувати електронний сервіс, він може отримати паперове направлення у ТЦК.

Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби діє протягом року з дня завершення медичного огляду.

Тому медичну інформацію необхідно оновлювати щороку.

Чи направляють на ВЛК людей із бронюванням або відстрочкою

За загальним правилом військовозобов’язаних, які мають бронювання або відстрочку, не повинні направляти на ВЛК.

Виняток стосується осіб зі статусом «обмежено придатний». Вони мають пройти повторний огляд у строки, визначені законодавством.