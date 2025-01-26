Шахрайство у Telegram: атаки на криптоінвесторів зросли на 2000% — Finance.ua

Шахрайство у Telegram: атаки на криптоінвесторів зросли на 2000% Сьогодні 06:09 — Криптовалюта

Шахрайство у Telegram: атаки на криптоінвесторів зросли на 2000%

Кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.

Про це повідомила компанія з блокчейн-безпеки Scam Sniffer, пише The Block.

Нова тактика шахраїв

Зазначається, що методи шахраїв криптошахрайстві перевершують традиційні фішингові атаки за рівнем витонченості.

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Зловмисники проникають у легітимні криптоспільноти в Telegram, маскуючись під авторитетних учасників і надсилаючи на вигляд безпечні запрошення.

Мета — обдурити користувачів через фальшиві процеси верифікації.

«Це не ваші типові шахрайства із „підключенням гаманця“. Зловмисники розповсюджують складне шкідливе програмне забезпечення через фальшиві боти для верифікації, фейкові торгові групи, підроблені групи для отримання airdrop та „ексклюзивні“ альфа-групи», — пояснює Scam Sniffer.

Як працює схема

Як тільки жертва проходить фальшиву верифікацію, у її буфер обміну вбудовується шкідливий код, який завантажує шкідливе програмне забезпечення.

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Це дозволяє зловмисникам отримувати доступ до паролів, криптогаманців та даних браузера.

Експерти зазначають, що шахраї змінили тактику, оскільки криптокористувачі стали обачнішими щодо традиційних схем шахрайства.

Завдяки Telegram, який широко використовується в криптоспільнотах, зловмисники значно розширюють охоплення.

«Пам'ятайте: жоден легітимний криптосервіс ніколи не попросить вас виконувати команди, встановлювати програмне забезпечення для верифікації або запускати скрипти з вашого буфера обміну», — застерігає Scam Sniffer.

Дані компанії Chainalysis підкреслюють масштаби загрози. Збитки від шахрайств і хакерських атак у сфері криптовалюти у 2024 році досягли $2,2 мільярда, що на 24% більше, ніж у попередньому році.

Основна частина цих незаконних дій припадає на децентралізовані фінансові платформи (DeFi).

Експерти закликають криптоінвесторів бути пильними, особливо на таких платформах, як Telegram.

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