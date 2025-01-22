Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд

Криптовалюта
47
Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд
Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд
Майнінг біткоїнів позитивно вплинув на електромережу Техасу, заощадивши штату до $18 млрд шляхом усунення потреби в нових газових пікових станціях від Berkshire Hathaway Energy, йдеться у звіті Інституту досліджень цифрових активів (DARI).
Після зимового шторму Урі в 2021 році новий генеральний директор Ради з питань надійності електропостачання Техасу (ERCOT) Бред Джонс шукав альтернативи традиційним газовим піковим електростанціям, відмічають дослідники DARI.
За інформацією аналітиків Інституту, екологічними недоліками таких установ є час простою при необхідності задовольнити попит негайно, забруднення повітря при значних обсягах викидів парникових газів та використання водних ресурсів.
Читайте також
Разом з тим, видобуток першої криптовалюти пропонує чистіше та економічно ефективніше рішення, оскільки компанії-майнери можуть зменшити споживання енергії у часи пікового попиту для стабілізації енергосистеми, зазначили в DARI.
За словами Джонса, вони допомагають «утримувати вартість енергії для техасців на низькому рівні».
Таким чином, біткоїн-майнінг є альтернативою будівництву нових пікових газових станцій на кшталт запропонованого проєкту від Berkshire Hathaway Energy на $10 млрд — реалізація останнього могла б призвести до зростання цін на електроенергію для жителів Техасу, згідно з даними аналітиків DARI.
Нагадаємо, що експерти дослідницької організації Exponential Science вважають, що заборона на видобуток першої криптовалюти може негативно вплинути на екологію.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.