Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд — Finance.ua

Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд Сьогодні 18:20 — Криптовалюта

Біткоїн-майнінг зекономив Техасу майже $18 млрд

Майнінг біткоїнів позитивно вплинув на електромережу Техасу, заощадивши штату до $18 млрд шляхом усунення потреби в нових газових пікових станціях від Berkshire Hathaway Energy, йдеться у звіті Інституту досліджень цифрових активів (DARI).

Після зимового шторму Урі в 2021 році новий генеральний директор Ради з питань надійності електропостачання Техасу (ERCOT) Бред Джонс шукав альтернативи традиційним газовим піковим електростанціям, відмічають дослідники DARI.

За інформацією аналітиків Інституту, екологічними недоліками таких установ є час простою при необхідності задовольнити попит негайно, забруднення повітря при значних обсягах викидів парникових газів та використання водних ресурсів.

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Разом з тим, видобуток першої криптовалюти пропонує чистіше та економічно ефективніше рішення, оскільки компанії-майнери можуть зменшити споживання енергії у часи пікового попиту для стабілізації енергосистеми, зазначили в DARI.

За словами Джонса, вони допомагають «утримувати вартість енергії для техасців на низькому рівні».

Таким чином, біткоїн-майнінг є альтернативою будівництву нових пікових газових станцій на кшталт запропонованого проєкту від Berkshire Hathaway Energy на $10 млрд — реалізація останнього могла б призвести до зростання цін на електроенергію для жителів Техасу, згідно з даними аналітиків DARI.

Нагадаємо, що експерти дослідницької організації Exponential Science вважають, що заборона на видобуток першої криптовалюти може негативно вплинути на екологію.

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