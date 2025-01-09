Canaan представила домашню установку для майнінгу — Finance.ua

Canaan представила домашню установку для майнінгу Сьогодні 02:31 — Технології&Авто

Canaan представила домашню установку для майнінгу

На технологічній виставці CES 2025 компанія Canaan Inc презентувала два нові пристрої для майнінгу криптовалют — Avalon Mini 3 та Avalon Nano 3S. Ці гаджети призначені для видобутку біткоїна в домашніх умовах, заявили представники фірми.

Avalon Mini 3 має хешрейт 37,5 Th/s і пропонує користувачам рішення подвійного призначення. Пристрій поєднує майнінг криптовалюти та обігрів житлових приміщень. Керувати ним можна через мобільний додаток, а під час роботи над архітектурою установки творці робили ставку на зручність клієнтів, зазначили в компанії.

Avalon Mini 3 дає змогу одночасно добувати криптовалюту і використовувати тепло, що виділяється, для обігріву. Таке рішення знижує витрати на електроенергію і мінімізує екологічний слід, підкреслили в компанії.

Що стосується майнера Avalon Nano 3S, то він є оновленою версією Nano 3 і пропонує хешрейт 6 Th/s. За заявою розробників, основними перевагами пристрою є компактні розміри та низька ціна. Продукт націлений на низьке енергоспоживання, що, на думку Canaan, робить пристрій відповідним вибором для початківців майнерів.

Це сприяє популяризації децентралізованого видобутку криптовалюти, стверджують представники фірми.

«Ми прагнемо зробити майнінг біткоїнів доступним для всіх. Avalon Mini 3 та Avalon 3S представляють наше бачення зручних і практичних рішень для сучасної людини. Ми переосмислюємо те, як технології можуть створювати цінність, мінімізуючи при цьому відходи для навколишнього середовища», — заявив CEO Canaan Нангенг Чжан.

Представлені пристрої надійдуть у продаж за цінами $899 і $249 відповідно. Початок поставок намічено на лютий 2025 року.

Canaan — це заснована 2013 року технологічна фірма, що спеціалізується на розробці мікросхем ASIC і виробництві обладнання для сфери блокчейну.

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