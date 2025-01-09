Canaan представила домашню установку для майнінгу — Finance.ua

Canaan представила домашню установку для майнінгу
На технологічній виставці CES 2025 компанія Canaan Inc презентувала два нові пристрої для майнінгу криптовалют — Avalon Mini 3 та Avalon Nano 3S. Ці гаджети призначені для видобутку біткоїна в домашніх умовах, заявили представники фірми.
Avalon Mini 3 має хешрейт 37,5 Th/s і пропонує користувачам рішення подвійного призначення. Пристрій поєднує майнінг криптовалюти та обігрів житлових приміщень. Керувати ним можна через мобільний додаток, а під час роботи над архітектурою установки творці робили ставку на зручність клієнтів, зазначили в компанії.
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Avalon Mini 3 дає змогу одночасно добувати криптовалюту і використовувати тепло, що виділяється, для обігріву. Таке рішення знижує витрати на електроенергію і мінімізує екологічний слід, підкреслили в компанії.
Що стосується майнера Avalon Nano 3S, то він є оновленою версією Nano 3 і пропонує хешрейт 6 Th/s. За заявою розробників, основними перевагами пристрою є компактні розміри та низька ціна. Продукт націлений на низьке енергоспоживання, що, на думку Canaan, робить пристрій відповідним вибором для початківців майнерів.
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Це сприяє популяризації децентралізованого видобутку криптовалюти, стверджують представники фірми.
«Ми прагнемо зробити майнінг біткоїнів доступним для всіх. Avalon Mini 3 та Avalon 3S представляють наше бачення зручних і практичних рішень для сучасної людини. Ми переосмислюємо те, як технології можуть створювати цінність, мінімізуючи при цьому відходи для навколишнього середовища», — заявив CEO Canaan Нангенг Чжан.
Представлені пристрої надійдуть у продаж за цінами $899 і $249 відповідно. Початок поставок намічено на лютий 2025 року.
Canaan — це заснована 2013 року технологічна фірма, що спеціалізується на розробці мікросхем ASIC і виробництві обладнання для сфери блокчейну.
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