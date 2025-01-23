Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000 — Finance.ua

Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000 Сьогодні 22:27 — Криптовалюта

Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив , що ціна біткоїна може зрости до $700 000, якщо криптовалюта отримає широку підтримку серед інституційних інвесторів. Цю заяву він зробив в інтерв’ю на форумі в Давосі, обговорюючи перспективи цифрових активів.

Фінк згадав нещодавню розмову з представником суверенного фонду добробуту, який розглядав можливість вкладення 2−5% свого капіталу в біткоїн

«Якби таке прийняття стало масовим, ціна біткоїна могла б досягти $500 000, $600 000 або навіть $700 000», — підкреслив він, додавши, що не займається просуванням криптовалюти.

Керівник BlackRock бачить у біткоїні альтернативу золоту, особливо як інструмент для хеджування проти валютних ризиків і політичної нестабільності. Фінк раніше неодноразово говорив про потенціал криптовалюти як засобу захисту від економічних загроз.

Ці перспективи підкріплюються даними аналітичної платформи SoSoValue: активи iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), керованого BlackRock, перевищили $60 мільярдів. Це підтверджує інтерес великих інвесторів до ринку криптовалют.

Слова Фінка посилюють тренд на інституціоналізацію біткоїна, що може призвести до його інтеграції в портфелі великих гравців. Проте експерти попереджають, що настільки амбітні прогнози залежать від стійкості криптовалюти на тлі ринкових і регуляторних ризиків.

У той час як біткоїн продовжує боротися за визнання у фінансовому світі, заяви глави BlackRock можуть прискорити його перехід з альтернативного активу в мейнстрімовий інструмент інвестицій.

Cryptonews За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.