Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000

Криптовалюта
82
Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000
Голова фінансового гіганта BlackRock спрогнозував біткоїн по $700 000
Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що ціна біткоїна може зрости до $700 000, якщо криптовалюта отримає широку підтримку серед інституційних інвесторів. Цю заяву він зробив в інтерв’ю на форумі в Давосі, обговорюючи перспективи цифрових активів.
Фінк згадав нещодавню розмову з представником суверенного фонду добробуту, який розглядав можливість вкладення 2−5% свого капіталу в біткоїн.
«Якби таке прийняття стало масовим, ціна біткоїна могла б досягти $500 000, $600 000 або навіть $700 000», — підкреслив він, додавши, що не займається просуванням криптовалюти.
Керівник BlackRock бачить у біткоїні альтернативу золоту, особливо як інструмент для хеджування проти валютних ризиків і політичної нестабільності. Фінк раніше неодноразово говорив про потенціал криптовалюти як засобу захисту від економічних загроз.
Читайте також
Ці перспективи підкріплюються даними аналітичної платформи SoSoValue: активи iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), керованого BlackRock, перевищили $60 мільярдів. Це підтверджує інтерес великих інвесторів до ринку криптовалют.
Слова Фінка посилюють тренд на інституціоналізацію біткоїна, що може призвести до його інтеграції в портфелі великих гравців. Проте експерти попереджають, що настільки амбітні прогнози залежать від стійкості криптовалюти на тлі ринкових і регуляторних ризиків.
У той час як біткоїн продовжує боротися за визнання у фінансовому світі, заяви глави BlackRock можуть прискорити його перехід з альтернативного активу в мейнстрімовий інструмент інвестицій.
За матеріалами:
Cryptonews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.