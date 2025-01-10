Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік — Finance.ua
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Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік

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Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік
Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік
Майже 65 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році, за даними ГПУ.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
64 978 справ щодо шахрайства було відкрито за весь минулий рік. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Тоді було відкрито рекордну кількість таких справ — 82 609.
Справ про шахрайство поменшало на 21% за рік
Впродовж минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 рази. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тисяч таких проваджень на місяць, то в останньому — лише 3,3 тисячі.

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Розкривати подібні справи також стали краще: 15 607 справ дійшло до суду торік. Це 24% від загальної кількості відкритих справ минулоріч. До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.

Довідка Finance.ua:

  • На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази. У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку 2024 року.
  • Інвестиції є популярним способом збільшення капіталу. Але, якщо обрати хибний напрямок, вони можуть обернутися значними фінансовими втратами. Куди краще не інвестувати, щоб не втратити кошти — розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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