Представлено новий кросовер Lexus NX 2027 (фото, відео) Сьогодні 06:14 — Технології&Авто Lexus NX пройшов оновлення, Фото: Lexus

Кросовер Lexus NX пройшов планове оновлення. Він змінився зовні та всередині, а також отримав удосконалені силові установки. Новий Lexus NX почне виходити на ринок із кінця 2026 року, а в Європі з’явиться навесні.

Подробиці новинки розкрили на сайті японського виробника.

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Відрізнити модернізований кросовер Lexus NX можна за новою передньою частиною з безрамковою решіткою радіатора, стріловидними адаптивними фарами та додатковими повітрозбірниками. Ззаду змінили ліхтарі.

Як і раніше, в лінійці є версія F-Sport з агресивнішим дизайном, чорним глянцевим декором та 20-дюймовими литими дисками.

Кросовер вирізняється новою передньою частиною, Фото: Lexus

Салон Lexus NX 2027 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і центральну консоль.

Кросовер отримав оновлений цифровий щиток приладів та більший 14-дюймовий тачскрін. Крім того, покращили оздоблення і шумоізоляцію.

Модель пропонують виключно в гібридних версіях, Фото: Lexus

Базова комплектація включає електропривід дверей багажника, камеру, вдосконалений комплекс систем безпеки Lexus Safety System+, електричне регулювання та обігрів передніх сидінь і керма.

Найдорожчий варіант F Sport додає шкіряний салон, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь.

Салон Lexus NX — повністю новий, Фото: Lexus

Новий Lexus NX дебютував виключно в гібридних версіях. В Європі продаватимуть 2,5-літрові моделі: 199-сильний гібрид Lexus NX350h та 307-сильний плагін-гібрид NX450h+.

В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а запас ходу на електротязі становить 100 км завдяки більшій батареї на 23 кВт∙год.

Lexus NX F Sport, Фото: Lexus