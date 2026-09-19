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Представлено новий кросовер Lexus NX 2027 (фото, відео)

Технології&Авто
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Lexus NX пройшов оновлення
Lexus NX пройшов оновлення, Фото: Lexus
Кросовер Lexus NX пройшов планове оновлення. Він змінився зовні та всередині, а також отримав удосконалені силові установки. Новий Lexus NX почне виходити на ринок із кінця 2026 року, а в Європі з’явиться навесні.
Подробиці новинки розкрили на сайті японського виробника.
Відрізнити модернізований кросовер Lexus NX можна за новою передньою частиною з безрамковою решіткою радіатора, стріловидними адаптивними фарами та додатковими повітрозбірниками. Ззаду змінили ліхтарі.
Як і раніше, в лінійці є версія F-Sport з агресивнішим дизайном, чорним глянцевим декором та 20-дюймовими литими дисками.
Кросовер вирізняється новою передньою частиною
Кросовер вирізняється новою передньою частиною, Фото: Lexus
Салон Lexus NX 2027 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і центральну консоль.
Кросовер отримав оновлений цифровий щиток приладів та більший 14-дюймовий тачскрін. Крім того, покращили оздоблення і шумоізоляцію.
Модель пропонують виключно в гібридних версіях
Модель пропонують виключно в гібридних версіях, Фото: Lexus
Базова комплектація включає електропривід дверей багажника, камеру, вдосконалений комплекс систем безпеки Lexus Safety System+, електричне регулювання та обігрів передніх сидінь і керма.
Найдорожчий варіант F Sport додає шкіряний салон, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь.
Салон Lexus NX — повністю новий
Салон Lexus NX — повністю новий, Фото: Lexus
Новий Lexus NX дебютував виключно в гібридних версіях. В Європі продаватимуть 2,5-літрові моделі: 199-сильний гібрид Lexus NX350h та 307-сильний плагін-гібрид NX450h+.
В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а запас ходу на електротязі становить 100 км завдяки більшій батареї на 23 кВт∙год.
Lexus NX F Sport
Lexus NX F Sport, Фото: Lexus
На інших ринках також запропонують 2,5-літровий 245-сильний та 2,0-літровий 197-сильний гібриди Lexus NX. Силові установки знайомі за побратимом Toyota RAV4, з яким Lexus NX ділить платформу.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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