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EcoFlow зробила нове покоління зарядних станцій RIVER майже на 60% компактнішим

Технології&Авто
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Нове покоління портативних зарядних станцій EcoFlow RIVER
Нове покоління портативних зарядних станцій EcoFlow RIVER
EcoFlow представила нове покоління портативних зарядних станцій RIVER, які стали помітно меншими та легшими за попередників. Більша модель, RIVER 520 Gen4, важить близько 4,6 кг, але, за даними компанії, може кілька годин живити навіть холодильник під час відключення світла.
Про це повідомляє The Verge.
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Менша RIVER 260 Gen4 важить приблизно 3 кг. За твердженням EcoFlow, вона майже на третину компактніша за RIVER 3.
Її розраховують насамперед на заряджання ноутбуків, телефонів, камер та іншої техніки під час поїздок або роботи поза домом.
RIVER 520 Gen4 важить близько 4,6 кг і, за даними виробника, займає приблизно на 59% менше місця, ніж RIVER 2 Max, хоча має батарею такої ж місткості.
Такої станції має вистачити приблизно на чотири години роботи звичайного американського холодильника під час відключення електроенергії.
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Обидві станції можна заряджати через USB-C, зокрема від сумісної сонячної панелі. Також вони можуть працювати як резервне живлення для комп’ютера. Якщо світло зникне, станція автоматично підхопить живлення майже без паузи.
У пристроях використовують LFP-акумулятори — вони розраховані на тривалий термін служби та вважаються стабільнішими за деякі інші типи літієвих батарей.
RIVER 260 Gen4 має з’явитися в Європі у четвертому кварталі 2026 року, а RIVER 520 Gen4 — на початку 2027-го. Ціни EcoFlow поки не оголосила. Про окремі терміни старту продажів в Україні компанія також не повідомляла.
За матеріалами:
dev.ua
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