Нові iPhone вже можна передзамовити в Україні — ціни
В Україні стартували передзамовлення на нові пристрої компанії Apple. У продаж новинки надійдуть 25 вересня 2026 року. Гаджети можна придбати на виплат — до 25 платежів.
Про це пише Межа.
iPhone 18 Pro
- 256 ГБ — 77 999 грн;
- 512 ГБ — 90 999 грн;
- 1 ТБ — 117 999 грн;
- 2 ТБ — 157 999 грн.
iPhone 18 Pro Max
- 256 ГБ — 84 999 грн;
- 512 ГБ — 97 999 грн;
- 1 ТБ — 123 999 грн;
- 2 ТБ — 164 999 грн.
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular
- 49 мм — 49 299 грн;
- 49 мм (з Titanium Milanese Loop) — 54 199 грн.
Apple Watch Series 12 GPS
- 42 мм (алюміній) — 24 999 грн;
- 46 мм (алюміній) — 27 199 грн.
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular
- 42 мм (алюміній) — 30 399 грн;
- 46 мм (алюміній) — 33 199 грн.
- 42 мм (титан) — 43 499 грн;
- 46 мм (титан) — 45 699 грн.
- 42 мм (кераміка) — 54 399 грн;
- 46 мм (кераміка) — 56 599 грн.
AirPods 5
- 8 599 грн.
AirPods 5 with Wireless Charging Case
- 9 899 грн.
Щодо складаного iPhone Duo, то пристрій зʼявиться в Україні пізніше. Ціна новинки наразі невідома.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.
Також ми писали, що після презентації Apple підвищила ціни на вже існуючі моделі iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air та iPhone 17e у своєму онлайн-магазині. Крім того, після виходу нових пристроїв компанія припинила виробництво iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.
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