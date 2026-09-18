Нові iPhone вже можна передзамовити в Україні — ціни Сьогодні 18:00 — Технології&Авто iPhone 18 Pro

В Україні стартували передзамовлення на нові пристрої компанії Apple. У продаж новинки надійдуть 25 вересня 2026 року. Гаджети можна придбати на виплат — до 25 платежів.

Про це пише Межа.

iPhone 18 Pro

256 ГБ — 77 999 грн;

512 ГБ — 90 999 грн;

1 ТБ — 117 999 грн;

2 ТБ — 157 999 грн.

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iPhone 18 Pro Max

256 ГБ — 84 999 грн;

512 ГБ — 97 999 грн;

1 ТБ — 123 999 грн;

2 ТБ — 164 999 грн.

Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular

49 мм — 49 299 грн;

49 мм (з Titanium Milanese Loop) — 54 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS

42 мм (алюміній) — 24 999 грн;

46 мм (алюміній) — 27 199 грн.

Apple Watch Series 12 GPS + Cellular

42 мм (алюміній) — 30 399 грн;

46 мм (алюміній) — 33 199 грн.

42 мм (титан) — 43 499 грн;

46 мм (титан) — 45 699 грн.

42 мм (кераміка) — 54 399 грн;

46 мм (кераміка) — 56 599 грн.

AirPods 5

8 599 грн.

AirPods 5 with Wireless Charging Case

9 899 грн.

Щодо складаного iPhone Duo, то пристрій зʼявиться в Україні пізніше. Ціна новинки наразі невідома.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.