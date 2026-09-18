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BMW не відмовляється від бензинового M3

Технології&Авто
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BMW продовжує розробляти нове покоління M3 із двигуном внутрішнього згоряння, попри підготовку першого електричного M3.
Спортивний седан збереже 3,0-літровий рядний шестициліндровий мотор S58, отримає 48-вольтову систему та буде представлений навесні 2028 року.
Новий BMW M3 помітили під час випробувань поблизу Нюрбургринга. Прототип уже оснащений серійними елементами оптики, а його дизайн виконаний у стилі Neue Klasse. Зокрема, автомобіль відмовиться від великої решітки радіатора нинішнього G80 на користь більш стриманого оформлення.
Передні та задні крила M3 будуть розширеними для встановлення ширших шин. На кормі вже видно чотири патрубки вихлопної системи, а довший капот відрізняє бензинову версію від електричного M3. В інтер’єрі з’являться панорамний дисплей біля основи лобового скла та центральний сенсорний екран діагоналлю 17,9 дюйма.
Основою силової установки залишиться 3,0-літровий шестициліндровий двигун S58. Його модернізують і доповнять 48-вольтовою технологією для відповідності вимогам Euro 7. Потужність нового M3 очікується на рівні понад 500 к.с., тоді як електрична версія матиме близько 700 к.с.
BMW також використає під час розробки бензинового M3 технології, випробувані на електричній версії. Зокрема, система керування динамікою працюватиме з налаштуваннями шасі, підвіски, адаптивних амортизаторів, кермового управління та гальм. Механічної коробки передач у нового M3 не буде.
Електричний BMW M3 має вийти на ринок раніше, а його виробництво заплановане на березень 2027 року. Бензиновий M3 представлять навесні 2028-го, а продажі мають стартувати восени того ж року.
За матеріалами:
MMR
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