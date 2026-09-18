BMW не відмовляється від бензинового M 3 Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

BMW продовжує розробляти нове покоління M 3 із двигуном внутрішнього згоряння, попри підготовку першого електричного M 3 .

Спортивний седан збереже 3,0-літровий рядний шестициліндровий мотор S58, отримає 48-вольтову систему та буде представлений навесні 2028 року.

Новий BMW M 3 помітили під час випробувань поблизу Нюрбургринга. Прототип уже оснащений серійними елементами оптики, а його дизайн виконаний у стилі Neue Klasse. Зокрема, автомобіль відмовиться від великої решітки радіатора нинішнього G80 на користь більш стриманого оформлення.

Передні та задні крила M 3 будуть розширеними для встановлення ширших шин. На кормі вже видно чотири патрубки вихлопної системи, а довший капот відрізняє бензинову версію від електричного M 3 . В інтер’єрі з’являться панорамний дисплей біля основи лобового скла та центральний сенсорний екран діагоналлю 17,9 дюйма.

Основою силової установки залишиться 3,0-літровий шестициліндровий двигун S58. Його модернізують і доповнять 48-вольтовою технологією для відповідності вимогам Euro 7. Потужність нового M 3 очікується на рівні понад 500 к.с., тоді як електрична версія матиме близько 700 к.с.

BMW також використає під час розробки бензинового M 3 технології, випробувані на електричній версії. Зокрема, система керування динамікою працюватиме з налаштуваннями шасі, підвіски, адаптивних амортизаторів, кермового управління та гальм. Механічної коробки передач у нового M 3 не буде.