Google оновила Gemini Notebook: які нові функції з’явилися 18.09.2026, 00:34 — Технології&Авто Google представила низку оновлень для Gemini Notebook

Google представила низку оновлень для Gemini Notebook, який раніше називався NotebookLM. Сервіс отримав новий дизайн і кілька функцій, що мають зробити навчання більш персоналізованим та зручним.

Розмови в реальному часі понад 100 мовами

Незабаром у застосунку для Android та iOS з’явиться можливість мати розмови у режимі реального часу на основі ваших запитів понад 100 мовами, включно з українською. Кожна відповідь ґрунтуватиметься на ваших джерелах. Ви також зможете отримати покрокові інструкції, поставити запитання та уточнення в будь-який момент.

У Gemini Notebook вже є можливість завантажувати фото своїх нотаток, робочих паперів та інших навчальних матеріалів, а наступного тижня додаток також отримає можливість використовувати запис аудіо на смартфоні для запису лекцій та своїх думок на ходу.

Інтерактивні звіти та підготовка до іспитів

Для найефективнішого використання навчальних сесій користувачі зможуть створювати інтерактивні огляди у розділі «Звіти», що поєднує підсумки документів з інфографікою, вікторинами та навчальними картками.

Для підготовки до іспитів Gemini Notebook незабаром підтримуватиме більше форматів тестів, зокрема завдання з короткими відповідями, тестами з кількома варіантами та заповненням пропусків.

Користувачі зможуть переглядати результати пройдених тестів і карток та запитувати Gemini Notebook про свою успішність. Крім того, вони зможуть редагувати тести й картки, додаючи нові запитання або змінюючи наявні.

Короткі відеоогляди понад 80 мовами