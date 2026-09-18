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Google оновила Gemini Notebook: які нові функції з’явилися

Технології&Авто
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Google представила низку оновлень для Gemini Notebook
Google представила низку оновлень для Gemini Notebook
Google представила низку оновлень для Gemini Notebook, який раніше називався NotebookLM. Сервіс отримав новий дизайн і кілька функцій, що мають зробити навчання більш персоналізованим та зручним.

Розмови в реальному часі понад 100 мовами

Незабаром у застосунку для Android та iOS з’явиться можливість мати розмови у режимі реального часу на основі ваших запитів понад 100 мовами, включно з українською. Кожна відповідь ґрунтуватиметься на ваших джерелах. Ви також зможете отримати покрокові інструкції, поставити запитання та уточнення в будь-який момент.
У Gemini Notebook вже є можливість завантажувати фото своїх нотаток, робочих паперів та інших навчальних матеріалів, а наступного тижня додаток також отримає можливість використовувати запис аудіо на смартфоні для запису лекцій та своїх думок на ходу.
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Інтерактивні звіти та підготовка до іспитів

Для найефективнішого використання навчальних сесій користувачі зможуть створювати інтерактивні огляди у розділі «Звіти», що поєднує підсумки документів з інфографікою, вікторинами та навчальними картками.
Для підготовки до іспитів Gemini Notebook незабаром підтримуватиме більше форматів тестів, зокрема завдання з короткими відповідями, тестами з кількома варіантами та заповненням пропусків.
Користувачі зможуть переглядати результати пройдених тестів і карток та запитувати Gemini Notebook про свою успішність. Крім того, вони зможуть редагувати тести й картки, додаючи нові запитання або змінюючи наявні.

Короткі відеоогляди понад 80 мовами

На додачу до цього, Gemini Notebook дозволяє створювати короткі відеоогляди більш ніж 80 мовами, включно з українською, та навіть ділитися ними з іншими. Вони тривають близько 60 секунд та поєднують описові огляди з навчальною анімацією.
За матеріалами:
mezha.media
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