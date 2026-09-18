Найпопулярніші вживані iPhone в Україні Сьогодні 07:34 — Технології&Авто iPhone 12 mini

Apple нещодавно представила нові флагманські iPhone 18 Pro, Pro Max та свій перший складаний смартфон iPhone Duo, проте для деяких покупців техніки компанії з Купертіно ці пропозиції неактуальні, адже вони шукають доступніші, а інколи й вживані опції.

Тому аналітики OLX зібрали список iPhone, що найкраще продаються в Україні.

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Дані за серпень 2026 року показують, що найбільше звернень до продавців мають моделі 2019−2022 років — від iPhone 11 до iPhone 14. В середньому вони мають 7,52 звернення на одне оголошення. Новіші моделі мають по 5,97 звернень.

Це можна пов’язати з тим, що допоки різниця між поколіннями не є надто критичною, їх вартість все ж сильно відрізняється, через що старіші моделі користуються більшим попитом серед українців.

Які iPhone мають найбільший попит

Моделі 2019−2022 років формують більш ніж половину від усіх оголошень на OLX і збирають 62,8% усіх звернень від відвідувачів. Попит на них не просто вищий за середній — він вищий за пропозицію, яка наявна на OLX.

Загалом рейтинг лідерів за кількістю звернень має наступний вигляд:

iPhone 14 Pro;

iPhone 11;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13;

iPhone 12;

iPhone 14;

iPhone 15 Pro;

iPhone 11 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14 Pro Max.

Показово, що серед лідерів немає жодної моделі з покоління 16 або 17 — тобто найновіших. На них інтерес людей, вочевидь, менший. Наприклад, iPhone 16 Pro Max серед 15 топових моделей має найгіршу конверсію — 4,30 звернення на пропозицію.

Які моделі отримують найбільше звернень на одне оголошення

Зворотний приклад демонструє iPhone 12 mini. У середньому він отримує 8,90 звернень на одне оголошення — це один із найкращих показників конверсії серед усіх моделей Apple на платформі. Недалеко від нього пішов iPhone 13 mini — 7,93 звернення.

Як уже зазначалося, головним чинником популярності деяких моделей є їхня доступність. Дані OLX за серпень 2026 року демонструють наступну медіанну ціну: