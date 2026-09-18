Найпопулярніші вживані iPhone в Україні
Apple нещодавно представила нові флагманські iPhone 18 Pro, Pro Max та свій перший складаний смартфон iPhone Duo, проте для деяких покупців техніки компанії з Купертіно ці пропозиції неактуальні, адже вони шукають доступніші, а інколи й вживані опції.
Тому аналітики OLX зібрали список iPhone, що найкраще продаються в Україні.
Дані за серпень 2026 року показують, що найбільше звернень до продавців мають моделі 2019−2022 років — від iPhone 11 до iPhone 14. В середньому вони мають 7,52 звернення на одне оголошення. Новіші моделі мають по 5,97 звернень.
Це можна пов’язати з тим, що допоки різниця між поколіннями не є надто критичною, їх вартість все ж сильно відрізняється, через що старіші моделі користуються більшим попитом серед українців.
Які iPhone мають найбільший попит
Моделі 2019−2022 років формують більш ніж половину від усіх оголошень на OLX і збирають 62,8% усіх звернень від відвідувачів. Попит на них не просто вищий за середній — він вищий за пропозицію, яка наявна на OLX.
Загалом рейтинг лідерів за кількістю звернень має наступний вигляд:
- iPhone 14 Pro;
- iPhone 11;
- iPhone 13 Pro;
- iPhone 13;
- iPhone 12;
- iPhone 14;
- iPhone 15 Pro;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 15 Pro Max;
- iPhone 14 Pro Max.
Показово, що серед лідерів немає жодної моделі з покоління 16 або 17 — тобто найновіших. На них інтерес людей, вочевидь, менший. Наприклад, iPhone 16 Pro Max серед 15 топових моделей має найгіршу конверсію — 4,30 звернення на пропозицію.
Які моделі отримують найбільше звернень на одне оголошення
Зворотний приклад демонструє iPhone 12 mini. У середньому він отримує 8,90 звернень на одне оголошення — це один із найкращих показників конверсії серед усіх моделей Apple на платформі. Недалеко від нього пішов iPhone 13 mini — 7,93 звернення.
Як уже зазначалося, головним чинником популярності деяких моделей є їхня доступність. Дані OLX за серпень 2026 року демонструють наступну медіанну ціну:
- лінійка iPhone 11 — 6 081 грн;
- лінійка iPhone 12 — 8 990 грн;
- лінійка iPhone 13 — 13 652 грн;
- лінійка iPhone 14 — 19 546 грн;
- лінійка iPhone 15 — 26 800 грн;
- лінійка iPhone 16 — 35 782 грн;
- лінійка iPhone 17 — 49 559 грн.
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