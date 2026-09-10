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Apple підняла ціни на iPhone 16, 17, Air та 17e і припиняє продаж iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max

Технології&Авто
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Apple раніше попереджала про можливе подорожчання
Apple раніше попереджала про можливе подорожчання
Після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни на вже існуючі моделі iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air та iPhone 17e у своєму онлайн-магазині. Крім того, після виходу нових пристроїв компанія припинила виробництво iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.
Про це пише MacRumors.
Нові стартові ціни на три моделі тепер такі:
  • iPhone 16: $799 (+$100);
  • iPhone 17e: $699 (+$100);
  • iPhone 17: $899 (+$100);
  • iPhone Air: $1099 (+$100).
Таким чином, Apple підвищила ціни на всі чотири моделі на $100.

Apple раніше попереджала про можливе подорожчання

Ще до презентації iPhone зростали припущення, що Apple може підвищити ціни на лінійку iPhone 17 після виходу нових моделей iPhone 18 Pro у вересні. Ці очікування посилилися після нещодавніх заяв генерального директора Apple Тіма Кука про «неминуче» підвищення цін.
Наприкінці червня Кук заявив, що Apple більше не може повністю компенсувати зростання вартості чипів пам’яті та накопичувачів. Попит на них зростає через розвиток компаній у сфері штучного інтелекту та неохмарних дата-центрів, які продовжують будувати нові центри обробки даних.
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Масштаби розвитку інфраструктури для штучного інтелекту спричинили дискусії щодо того, чи виправдає попит сотні мільярдів доларів інвестицій. Водночас наразі він сприяє дефіциту пропозиції на ринку напівпровідників.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.
За матеріалами:
Finance.ua
AppleiPhoneТехніка
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