Європейська мережа супермаркетів Lidl випустила на загальні дороги автономну електровантажівку
Німецька мережа супермаркетів Lidl спільно зі шведською технологічною компанією Einride вперше в історії розгорнула на громадських дорогах Німеччини повністю безпілотну електричну вантажівку без кабіни.
Як повідомили в компанії, це перший випадок, коли європейський ритейлер продуктів харчування використовує безкабінну вантажівку з можливостями автономного керування в реальних умовах щоденної логістики.
Технічні особливості
Вантажівка працює за технологією рівня автономності SAE Level 4. Це означає, що система повністю бере на себе керування на чітко визначеному маршруті без необхідності втручання чи постійного моніторингу з боку людини. У разі виникнення непередбачуваної ситуації транспортний засіб здатен самостійно зупинитися у безпечній зоні. Федеральне відомство моторного транспорту Німеччини (KBA) вже видало офіційний дозвіл на ці випробування.
Машина не має класичної кабіни — її рух контролюється комплексом сенсорів, камер та програмного забезпечення. Вона здатна перевозити до 15 європалет.
Протягом чотиримісячного тестового періоду електровантажівка здійснюватиме до трьох рейкових поїздок на день між адміністративно-розподільчим центром в Едермюнде та найближчим магазином, перевізши загалом понад 3000 палет із сухими товарами.
Навіщо це ритейлеру
Головною причиною запуску проєкту є гострий дефіцит кваліфікованих водіїв та потреба оптимізувати складні логістичні ланцюги. Завдяки розгалуженій мережі (лише в Німеччині Lidl має 39 розподільчих центрів та понад 3250 магазинів) компанія шукає способи забезпечити стабільну доставку товару незалежно від кадрових криз. Якщо поточний чотиримісячний тест завершиться успішно, компанія планує масштабувати маршрути з кількома зупинками.
Водночас експерти зазначають, що Німеччина та інші країни ЄС намагаються узгодити єдині стандарти регулювання для безпілотного транспорту, аби дозволити таким вантажівкам перетинати державні кордони без додаткових дозволів. За прогнозами аналітиків, до 2035 року ринок автономних вантажних перевезень лише в Європі може досягти 80−120 млрд євро, попри серйозну конкуренцію з боку китайських виробників.
Поділитися новиною
Також за темою
Claude отримає доступ до банківських карток і транзакцій
ПартнерськаS1 REIT запустила відкритий продаж сертифікатів нового фонду S1 ДНК
Нові iPhone вже можна передзамовити в Україні — ціни
Найпопулярніші вживані iPhone в Україні
Засновник TikTok став найбагатшою людиною Азії на фоні буму штучного інтелекту
BMW не відмовляється від бензинового M3