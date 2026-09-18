Європейська мережа супермаркетів Lidl випустила на загальні дороги автономну електровантажівку Сьогодні 22:15 — Технології&Авто Вантажівка працює за технологією рівня автономності SAE Level 4

Німецька мережа супермаркетів Lidl спільно зі шведською технологічною компанією Einride вперше в історії розгорнула на громадських дорогах Німеччини повністю безпілотну електричну вантажівку без кабіни.

Як повідомили в компанії, це перший випадок, коли європейський ритейлер продуктів харчування використовує безкабінну вантажівку з можливостями автономного керування в реальних умовах щоденної логістики.

Технічні особливості

Вантажівка працює за технологією рівня автономності SAE Level 4. Це означає, що система повністю бере на себе керування на чітко визначеному маршруті без необхідності втручання чи постійного моніторингу з боку людини. У разі виникнення непередбачуваної ситуації транспортний засіб здатен самостійно зупинитися у безпечній зоні. Федеральне відомство моторного транспорту Німеччини (KBA) вже видало офіційний дозвіл на ці випробування.

Машина не має класичної кабіни — її рух контролюється комплексом сенсорів, камер та програмного забезпечення. Вона здатна перевозити до 15 європалет.

Протягом чотиримісячного тестового періоду електровантажівка здійснюватиме до трьох рейкових поїздок на день між адміністративно-розподільчим центром в Едермюнде та найближчим магазином, перевізши загалом понад 3000 палет із сухими товарами.

Навіщо це ритейлеру

Головною причиною запуску проєкту є гострий дефіцит кваліфікованих водіїв та потреба оптимізувати складні логістичні ланцюги. Завдяки розгалуженій мережі (лише в Німеччині Lidl має 39 розподільчих центрів та понад 3250 магазинів) компанія шукає способи забезпечити стабільну доставку товару незалежно від кадрових криз. Якщо поточний чотиримісячний тест завершиться успішно, компанія планує масштабувати маршрути з кількома зупинками.