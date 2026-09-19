BYD планує експортувати понад 2,5 млн електромобілів у 2027 році
Обхід мит в ЄС і масштабування інфраструктури
- Запуск заводів у Європі: підприємство BYD в Угорщині має розпочати складання авто вже в листопаді або грудні. Крім того, компанія шукає додаткові локації для зведення складальних ліній за межами Китаю;
- Економія на митах: локальне виробництво дозволить уникнути мита Євросоюзу на електромобілі у розмірі близько 27%, а також 34% імпортного збору в Бразилії. За підрахунками аналітиків Citi, це забезпечить економію понад 40 000 юанів ($5961) на кожному авто, що перекриє витрати на запуск підприємств;
- Мережа швидких зарядок: до 2028 року BYD планує відкрити 90 000 фірмових станцій швидкого заряджання, з яких 20 000 з’являться до кінця 2026 року, ще 30 000 — у 2027 році, а решта 40 000 — у 2028-му;
- Позиції в Китаї: компанія прагне зайняти 25% внутрішнього ринку Китаю. Її частка вже зросла з 8% на початку року до 18% у липні.
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