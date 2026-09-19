BYD планує експортувати понад 2,5 млн електромобілів у 2027 році 19.09.2026, 00:18 — Технології&Авто BYD

Китайський виробник електромобілів BYD розраховує поставити на закордонні ринки понад 2,5 млн автомобілів у 2027 році. Ціль базується на зростанні частки бренду у світі, розширенні власного флоту автовозів і відкритті локальних заводів.

Про це свідчать дані Reuters.

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За оцінками топменеджменту компанії, у 2026 році обсяг експорту сягне від 1,9 до 2 млн машин, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року.

У компанії зазначили, що цього року продажі за кордоном стримували логістичні обмеження в морських перевезеннях, інакше результати були б ще вищими.

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Щоб мінімізувати тарифні бар’єри та логістичні витрати, китайський автогігант переходить до локалізації виробництва: