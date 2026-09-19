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Chrysler випустить два нові бюджетні кросовери

Технології&Авто
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Chrysler
Chrysler
Американський бренд Chrysler готує до випуску два нові бюджетні кросовери з орієнтовним цінником у 25 000 доларів. Це радикально змінить імідж марки, яка останніми роками асоціювалася виключно з дорогими мінівенами, та дасть водіям доступну альтернативу на ринку SUV.
Про плани американського автовиробника повідомляє видання Motor1, посилаючись на інсайдерські дані Automotive News.

Що відомо про новинки від Chrysler

Компанія Chrysler, яка входить до концерну Stellantis, розробляє моделі Arrow та Arrow Cross, що мають стати найдоступнішими в лінійці бренду.
Технічно обидві новинки не будуть розроблятися з нуля. В їхній основі лежить платформа Stellantis Smart Car, а самі машини стануть перелицьованими версіями Fiat Grizzly.
Модель Arrow отримає кузов динамічного фастбека, тоді як Arrow Cross матиме класичний, більш квадратний і практичний силует SUV. Збиратимуть ці автомобілі на заводі в Марокко для подальшого експорту.
Поява цих моделей очікується у 2028 або 2029 році. Вони стануть частиною глобальної стратегії Stellantis, яка передбачає випуск дев’яти нових автомобілів вартістю до 40 000 доларів до кінця десятиліття.
На сходинку вище за Arrow розташується електричний кросовер Airflow, який також має вписатися в бюджетний сегмент, розширивши вибір для тих, хто хоче пересісти на електромобіль без космічних переплат.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоКросовер
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