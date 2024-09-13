Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року — Finance.ua

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Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року

Кримінал
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Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року
Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року
Майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року
51 992 кримінальні провадження через шахрайство було відкрито за 8 місяців 2024 року. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулоріч — коли було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею.
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На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази. У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.
Попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав лише 14%.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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