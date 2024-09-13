Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року — Finance.ua

Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року Вчора 16:14 — Кримінал

Майже утричі скоротилася кількість нових справ за шахрайство від початку року

Майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

Про це свідчить статистика Опендатабот.

51 992 кримінальні провадження через шахрайство було відкрито за 8 місяців 2024 року. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулоріч — коли було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею.

На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази. У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав лише 14%.

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