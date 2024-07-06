«Грошові мули»: українців застерігають від шахрайства з кредитними картками — Finance.ua

«Грошові мули»: українців застерігають від шахрайства з кредитними картками Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

«Грошові мули»: українців застерігають від шахрайства з кредитними картками

Останнім часом у соцмережах з’являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду. За це обіцяють плату — приблизно 1000 гривень на добу, більше нічого робити не потрібно. Проте такий «заробіток» є черговою спробою шахраїв видурити гроші з українців.

Про це попередили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як працює «схема»

Крім вищевказаного, також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де «роботодавець» відразу просить номер картки для зарахування «зарплати», або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи.

Проте за кожною такою пропозицією ховається небезпечна шахрайська схема.

Грошові мули або дропи — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

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Як вони це роблять? Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Що це за гроші? Це кошти, які були отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо.

«Чи усвідомлює дроп, що він став частиною злочинного ланцюжка? Найімовірніше ні, оскільки ніхто йому про це не скаже. А якщо він і поцікавиться, то шахраї завжди розкажуть якусь красиву та правдоподібну легенду», — кажуть фахівці.

У чому полягає головна небезпека? Грошовий мул — це співучасник злочину, нижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці знаходять найшвидше. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна і навіть позбавлення волі.

Як вберегти себе?

Перш за все — варто бути обережними з пропозиціями щодо легкого заробітку. Уникайте підозрілих пропозицій і не погоджуйтеся брати участь у сумнівних схемах.

Якщо ж ви вже погодилися на роботу, але через деякий час зрозуміли що стали дропом, негайно зверніться до кіберполіції, подавши заяву на їхньому сайті.

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