Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції

Особисті фінанси
39
Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції
Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції
Українцям варто бути пильними, адже шахраї вигадали нову схему. Зловмисники надсилають повідомлення від імені представників поліції.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Читайте також
Зазначається, що аферисти просять підтвердити свої дані, перейшовши за посиланням або використовують інші маніпуляції, щоб виманити гроші.
У МВС України застерігають, що це чергова шахрайська схема. Посилання, які вказують зловмисники у повідомленні можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення.
Ціль шахраїв — отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, банківських рахунків, виманити гроші.
Читайте також
Щоб вберегти себе, не переходьте за сумнівними посиланнями, не пересилайте гроші та негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.

Як вберегти себе та свої фінанси

  • не переходьте за сумнівними посиланнями;
  • не пересилайте гроші;
  • негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.
Нагадаємо, у Держспецзвʼязку повідомили, що більше половини шахрайських сайтів походять із росії, тому українцям слід ретельно перевіряти сайти, на яких вони вводять свої дані, щоб уникнути фішингових атак.
Для безпеки радять обов’язково перевіряти адресу сайту, протокол (http або https), а також переходити на сайти через пошукову систему та перевіряти інформацію з офіційних джерел.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.