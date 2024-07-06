Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції — Finance.ua

Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Чергова шахрайська схема в месенджерах: зловмисники пишуть від імені поліції

Українцям варто бути пильними, адже шахраї вигадали нову схему. Зловмисники надсилають повідомлення від імені представників поліції.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зазначається, що аферисти просять підтвердити свої дані, перейшовши за посиланням або використовують інші маніпуляції, щоб виманити гроші.

У МВС України застерігають, що це чергова шахрайська схема. Посилання, які вказують зловмисники у повідомленні можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення.

Ціль шахраїв — отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, банківських рахунків, виманити гроші.

Щоб вберегти себе, не переходьте за сумнівними посиланнями, не пересилайте гроші та негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.

Як вберегти себе та свої фінанси

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не пересилайте гроші;

негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.

Нагадаємо, у Держспецзвʼязку повідомили , що більше половини шахрайських сайтів походять із росії, тому українцям слід ретельно перевіряти сайти, на яких вони вводять свої дані, щоб уникнути фішингових атак.

Для безпеки радять обов’язково перевіряти адресу сайту, протокол (http або https), а також переходити на сайти через пошукову систему та перевіряти інформацію з офіційних джерел.

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