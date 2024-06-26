Більш ніж половина шахрайських сайтів походять із росії: як себе захистити — Finance.ua

Більш ніж половина шахрайських сайтів походять із росії: як себе захистити Сьогодні 06:06 — Кримінал

Більш ніж половина шахрайських сайтів походять із росії: як себе захистити

Більше половини шахрайських сайтів походять із росії, тому українцям слід ретельно перевіряти сайти, на яких вони вводять свої дані, щоб уникнути фішингових атак. Для безпеки радять обов’язково перевіряти адресу сайту, протокол (http або https), а також переходити на сайти через пошукову систему та перевіряти інформацію з офіційних джерел.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Удвічі уважніше перевіряйте сайти, на яких просять зазначити інформацію про платіжні картки , логіни та паролі від інтернет-банкінгу, соціальних мереж тощо», — кажуть у пресслужбі.

Шахрайські сайти створюються з метою отримання особистих даних користувачів, таких як інформація про платіжні картки, логіни та паролі від інтернет-банкінгу, соціальних мереж тощо. Ці дані можуть бути використані для фінансових махінацій, крадіжки особистої інформації або навіть для шантажу.

Як себе захистити

перевірка адреси ресурсу:

перш за все, уважно перевіряйте адресу потрібного ресурсу. Будь-які відмінності у написанні можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті. Наприклад, додаткові символи або зміна порядку букв можуть вказувати на шахрайську діяльність;



протокол сайту:

звертайте увагу на протокол сайту. Протокол http є ненадійним і означає, що сайтом користуватися не можна. Протокол https є більш безпечним, але навіть у цьому випадку варто продовжити перевірку сайту;

перехід на сайт:

якщо потрібно перейти на сайт організації, адресу якого ви отримали в посиланні, краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс. Це допоможе уникнути фішингових сайтів, які можуть маскуватися під відомі організації;



перевірка інформації з офіційних джерел:

завжди перевіряйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, перед тим як вводити свої дані на сайті, переконайтеся, що він є офіційним вебресурсом організації. Це можна зробити за допомогою пошуку офіційних контактів або перевірки наявності сайту в офіційних списках.



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