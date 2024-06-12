Кількість справ щодо шахрайства цьогоріч вже в 1,6 разів більша, ніж за весь 2021 — Finance.ua

Кількість справ щодо шахрайства цьогоріч вже в 1,6 разів більша, ніж за весь 2021 Сьогодні 11:44 — Кримінал

Кількість справ щодо шахрайства цьогоріч вже в 1,6 разів більша, ніж за весь 2021

Понад 38 тисяч справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» за перші п’ять місяців 2024 року, за даними Генеральної прокуратури України (ГПУ). І майже кожне п’яте провадження про шахрайство цьогоріч дійшло до суду.

Про це свідчить статистика, зібрана Опендатаботом

Рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ. Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.

Трохи більше 7 тисяч, або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг. Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки. Дізнатися, яких правил потрібно дотримуватися, аби вберегтись від злодіїв, можна на спеціальній сторінці проєкту

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