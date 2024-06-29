У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися — Finance.ua

У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися Сьогодні 13:18 — Особисті фінанси

У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися

Шахраї можуть скористатися нинішніми відключеннями світла для власної вигоди.

Про це повідомляє Департаменту кіберполіції.

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Зазначається, що через масовані ворожі атаки на енергосистему країни виникає дефіцит потужності, що призводить до обмеження постачання електроенергії.

Саме тому українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах.

Провоохоронці наголошують, громадянам варто бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії.

Річ у тому, що аферисти можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.

«Будьте обачними! Не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел та не довіряйте стороннім ресурсам», — заявили в кіберполіції.

Щоб дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії, скористайтеся офіційним сайтом Міністерства енергетики України за посиланням

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