У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися — Finance.ua
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У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися

Особисті фінанси
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У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися
У кіберполіції повідомили, що шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: як захиститися
Шахраї можуть скористатися нинішніми відключеннями світла для власної вигоди.
Про це повідомляє Департаменту кіберполіції.
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Зазначається, що через масовані ворожі атаки на енергосистему країни виникає дефіцит потужності, що призводить до обмеження постачання електроенергії.
Саме тому українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах.
Провоохоронці наголошують, громадянам варто бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії.
Річ у тому, що аферисти можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.
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«Будьте обачними! Не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел та не довіряйте стороннім ресурсам», — заявили в кіберполіції.
Щоб дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії, скористайтеся офіційним сайтом Міністерства енергетики України за посиланням.

Удари по енергосистемі: що може зробити Україна, щоб убезпечити себе від блекаутів

За матеріалами:
Finance.ua
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