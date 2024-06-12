На Київщині шахраї продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень — Finance.ua
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На Київщині шахраї продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень

Кримінал
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На Київщині викрили злочинну групу, яка ошукала 20 громадян, продавши на майже мільйон гривень неіснуючих генераторів у період блекаутів 2022—2023 років.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через триваючі блекаути.
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У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили. У такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень.
Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.
Слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій відносно 20 осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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