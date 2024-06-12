На Київщині шахраї продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень — Finance.ua

На Київщині шахраї продали неіснуючих генераторів майже на мільйон гривень Сьогодні 18:30 — Кримінал

На Київщині викрили злочинну групу, яка ошукала 20 громадян, продавши на майже мільйон гривень неіснуючих генераторів у період блекаутів 2022—2023 років.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через триваючі блекаути.

У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили. У такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень.

Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

Слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій відносно 20 осіб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.