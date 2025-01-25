Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки» — Finance.ua
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Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки»

Особисті фінанси
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Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки»
Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки»
У Міністерстві внутрішніх справ попередили про шахрайську схему із фейковими сайтами та акаунтами для оформлення «єПідтримки».
Про це повідомила пресслужба МВС.

Як діють зловмисники

Зловмисники створюють фейкові сайти та акаунти, де пропонують нібито державні виплати.
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Вони просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки, після чого використовують цю інформацію для списання коштів.

Як захистити себе

Щоб захистити себе від шахраїв, у МВС закликають не вводити на підозрілих сайтах дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди із SMS.
Також слід перевіряти інформацію тільки на офіційних ресурсах.
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Окрім цього, у відомстві нагадали, що банки та державні установи ніколи не просять дані банківських карток через соцмережі чи сторонні сайти.
Нагадаємо, на початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: у середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази.
У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку 2024 року.

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За матеріалами:
Finance.ua
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