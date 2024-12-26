Шахраї використовують ШІ-клони для виманювання коштів: як захиститися — Finance.ua

Шахраї використовують ШІ-клони для виманювання коштів: як захиститися
Зловмисники почали активно використовувати генеративний штучний інтелект для шахрайства, створюючи підроблені профілі та імітуючи голоси й обличчя знайомих або публічних осіб.
Про те, як діють зловмисники і як не стати жертвою ШІ-клонів, розповіли у Федеральному бюро розслідувань США.
За допомогою ШІ злочинці можуть переконливо відтворювати тексти, фото та відео, щоб виманити гроші у своїх жертв.
Як діють шахраї
Повідомляється, що за допомогою ШІ злочинці пишуть текст, щоб він здавався читачеві правдоподібним.
Зловмисники можуть створювати цілі підроблені профілі в соцмережах, щоб переконувати людей переказувати їм кошти, а також впроваджувати чат-боти на базі ШІ в шахрайські вебсайти, щоб спонукати жертв переходити за шкідливими посиланнями.
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Для створення правдоподібних фотографій для профілів у соціальних мережах, документів, що засвідчують особу, та інших зображень на підтримку своїх шахрайських схем, злочинці використовують зображення, створені за допомогою ШІ.
Ба більше, зловмисники можуть використовувати згенеровані ШІ голоси і відео, щоб видавати себе за відомих публічних особистостей або знайомих своїх жертв з метою отримання грошей.
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Для відеочатів злочинці можуть генерувати відеоролики в режимі реального часу, імітуючи реальне спілкування.
Як розпізнати зловмисників
ФБР радить бути пильними та звертати увагу на дрібні деталі, які можуть видавати фальшивий контент
- звертати увагу на ледь помітні недоліки на фото і відео, як-от викривлені руки або ноги, нереалістичні зуби або очі, нечіткі або неправильні обличчя, аксесуари, водяні знаки, затримку, голос і нереалістичні рухи;
- за можливості обмежити доступність в інтернеті своїх фото, відео та голосових повідомлень, наприклад, зробивши акаунти в соцмережах доступними тільки для знайомих;
- перевіряти особистість людей, які телефонують, повісивши слухавку, з’ясувавши контактні дані банку або організації та зателефонувавши за вказаним номером телефону;
- ніколи не ділитися конфіденційною інформацією з людьми, знайомими тільки в інтернеті або телефоном;
- не надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи незнайомим людям або знайомим тільки в інтернеті чи телефоном;
- вигадати разом із членами сім’ї секретне слово або фразу, щоб за потреби підтвердити особистості одне одного.
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