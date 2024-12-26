Шахраї використовують ШІ-клони для виманювання коштів: як захиститися — Finance.ua

Шахраї використовують ШІ-клони для виманювання коштів: як захиститися Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Шахраї використовують ШІ-клони для виманювання коштів: як захиститися, Фото: freepik

Зловмисники почали активно використовувати генеративний штучний інтелект для шахрайства, створюючи підроблені профілі та імітуючи голоси й обличчя знайомих або публічних осіб.

Про те, як діють зловмисники і як не стати жертвою ШІ-клонів, розповіли у Федеральному бюро розслідувань США.

За допомогою ШІ злочинці можуть переконливо відтворювати тексти, фото та відео, щоб виманити гроші у своїх жертв.

Як діють шахраї

Повідомляється, що за допомогою ШІ злочинці пишуть текст, щоб він здавався читачеві правдоподібним.

Читайте також Видавали себе за агробізнесменів: шахраї набрали кредитів на майже 30 млн

Зловмисники можуть створювати цілі підроблені профілі в соцмережах, щоб переконувати людей переказувати їм кошти, а також впроваджувати чат-боти на базі ШІ в шахрайські вебсайти, щоб спонукати жертв переходити за шкідливими посиланнями.

Для створення правдоподібних фотографій для профілів у соціальних мережах, документів, що засвідчують особу, та інших зображень на підтримку своїх шахрайських схем, злочинці використовують зображення, створені за допомогою ШІ.

Ба більше, зловмисники можуть використовувати згенеровані ШІ голоси і відео, щоб видавати себе за відомих публічних особистостей або знайомих своїх жертв з метою отримання грошей.

Для відеочатів злочинці можуть генерувати відеоролики в режимі реального часу, імітуючи реальне спілкування.

Як розпізнати зловмисників

ФБР радить бути пильними та звертати увагу на дрібні деталі, які можуть видавати фальшивий контент

звертати увагу на ледь помітні недоліки на фото і відео, як-от викривлені руки або ноги, нереалістичні зуби або очі, нечіткі або неправильні обличчя, аксесуари, водяні знаки, затримку, голос і нереалістичні рухи;

за можливості обмежити доступність в інтернеті своїх фото, відео та голосових повідомлень, наприклад, зробивши акаунти в соцмережах доступними тільки для знайомих;

перевіряти особистість людей, які телефонують, повісивши слухавку, з’ясувавши контактні дані банку або організації та зателефонувавши за вказаним номером телефону;

ніколи не ділитися конфіденційною інформацією з людьми, знайомими тільки в інтернеті або телефоном;

не надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи незнайомим людям або знайомим тільки в інтернеті чи телефоном;

вигадати разом із членами сім’ї секретне слово або фразу, щоб за потреби підтвердити особистості одне одного.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.