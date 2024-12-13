Видавали себе за агробізнесменів: шахраї набрали кредитів на майже 30 млн — Finance.ua

Видавали себе за агробізнесменів: шахраї набрали кредитів на майже 30 млн Сьогодні 13:33 — Кримінал

Правоохоронці викрили п’ятьох членів організованої групи, які шахрайським способом під виглядом агробізнесменів заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів.

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Далі зловмисники звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит.

Організувала злочинну схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Протягом 2021−2024 років вони за попередньою змовою між собою та чітко розподіленими ролями, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів.

Так, двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один — показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.

На засіданні кредитних комітетів «агробізнесмени» удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу, та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 — у державному).

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При останній спробі отримати позику у 25 млн гривень та ошукати приватний банк шахраям завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.

Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 млн гривень.

Наразі усім п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозри.

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