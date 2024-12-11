БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків — Finance.ua
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БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків

Кримінал
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БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків
БЕБ заарештувало 7 літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків
Бюро економічної безпеки заарештувало 7 літаків кіпрської компанії у справі про ухилення авіаперевізником від сплати податків.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
«В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ухвалою слідчого судді Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України заарештували 7 літаків», — сказано в повідомленні.
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Зокрема, наразі арештовано 3 літаки Boeing 737−800, один Boeing 737−900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.
Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів.
Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
За матеріалами:
Finance.ua
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