НБУ дав рекомендації банкам повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків — Finance.ua

НБУ дав рекомендації банкам повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

НБУ дав рекомендації банкам повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Про це сказано повідомленні НБУ.

Застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців (далі — ФОП), які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Про це йдеться в листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій.

Такі схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП (далі — Група), приклади яких наведені у вищезазначеному листі.

Як зазначив Національний банк у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

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Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками.

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