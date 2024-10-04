Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити

Особисті фінанси
45
Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
Податки для компаній-резидентів Дія. City будуть підвищені нарівні з іншими секторами економіки.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
«На Комітеті ми почули, що в коаліції була нарада з президентом, де це питання „жваво й емоційно“ обговорювалось… В результаті вирішили нічого не змінювати, піднімати податки як всім», — зазначив Железняк.
Читайте також
«Є шанс, що для ІТ-послуг повністю приб’ють можливість спрощенки», — висловився Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС, який також брав участь у засіданні робочої групи, де обговорювали правки до законопроєкту № 11 416д про підвищення податків.
В законопроєкті пропонується встановити для резидентів Дія. City 2,5% військового збору на дохід, який виплачується у вигляді зарплат, винагород за гіг-контрактами та авторських винагород.
Читайте також
За словами Гайдая, захисники режиму Дія. City аргументують так: великі IT-компанії, які є резидентами Дія. City, у випадку підвищення податків просто перейдуть на ФОПи 3-ї групи, щоб платити 1% військового збору замість 5%, які в проєкті закону передбачені для режиму Дія.City.
Він пояснює, що політично неможливо зберігати чинний податковий режим Дія. City, коли інші податки підвищують. Підвищувати всім ПДВ замість військового збору також не хочуть.
Читайте також
Нагадуємо, сьогодні резиденти Дія. City сплачують за своїх працівників податки на рівні ФОП 3-ї групи: 5% ПДФО, ЄСВ — 22% мінімальної зарплати і 1,5% військового збору. При доході понад 240 тис. євро на рік, весь дохід вище цього ліміту додатково оподатковується 18% ПДФО.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.