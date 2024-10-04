Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити — Finance.ua

Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити

Податки для компаній-резидентів Дія. City будуть підвищені нарівні з іншими секторами економіки.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

«На Комітеті ми почули, що в коаліції була нарада з президентом, де це питання „жваво й емоційно“ обговорювалось… В результаті вирішили нічого не змінювати, піднімати податки як всім», — зазначив Железняк.

«Є шанс, що для ІТ-послуг повністю приб’ють можливість спрощенки», — висловився Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС, який також брав участь у засіданні робочої групи, де обговорювали правки до законопроєкту № 11 416д про підвищення податків.

В законопроєкті пропонується встановити для резидентів Дія. City 2,5% військового збору на дохід, який виплачується у вигляді зарплат, винагород за гіг-контрактами та авторських винагород.

За словами Гайдая, захисники режиму Дія. City аргументують так: великі IT-компанії, які є резидентами Дія. City, у випадку підвищення податків просто перейдуть на ФОПи 3-ї групи, щоб платити 1% військового збору замість 5%, які в проєкті закону передбачені для режиму Дія.City.

Він пояснює, що політично неможливо зберігати чинний податковий режим Дія. City, коли інші податки підвищують. Підвищувати всім ПДВ замість військового збору також не хочуть.

Нагадуємо, сьогодні резиденти Дія. City сплачують за своїх працівників податки на рівні ФОП 3-ї групи: 5% ПДФО, ЄСВ — 22% мінімальної зарплати і 1,5% військового збору. При доході понад 240 тис. євро на рік, весь дохід вище цього ліміту додатково оподатковується 18% ПДФО.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.