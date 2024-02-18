У Мінцифри пояснили, чому 40 компаній покинули «Дія.City» протягом двох років — Finance.ua

У Мінцифри пояснили, чому 40 компаній покинули «Дія.City» протягом двох років Сьогодні 13:22 — Фондовий ринок

У Мінцифри пояснили, чому 40 компаній покинули «Дія.City» протягом двох років, Фото: city.diia.gov.ua

Протягом двох років роботи спеціального податкового режиму «Дія.City» близько 40 компаній вирішили покинути його.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

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«У реєстр «Дія.City» вносяться усі компанії, що отримали статус резидента. Якщо компанія виходить зі спецрежиму, вона залишається в реєстрі з поміткою «нерезидент», — сказано у відповіді.

Компаніям-резидентам не обов’язково вказувати причину виходу з «Дія.City». Однак відомство може поцікавитися про це в в особистій комунікації.

Чому компанії покинули «Дія.City»

Компанії озвучили наступні причини:

«замороження» активності у зв’язку з війною;

перехід на пільговий податок 2% від обороту;

невідповідність критеріям резидентства, і з огляду на це самостійний вихід зі спеціального податкового простору.

«Є випадок, коли компанія за власним бажанням вийшла, а згодом знову долучилася», — зазначили у Мінцифрі.

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Нагадаємо, у 2023 році резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Наразі резидентами є понад 830 компаній, у яких працюють більше 62 000 спеціалістів, повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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