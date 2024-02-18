У Мінцифри пояснили, чому 40 компаній покинули «Дія.City» протягом двох років — Finance.ua

У Мінцифри пояснили, чому 40 компаній покинули «Дія.City» протягом двох років
Протягом двох років роботи спеціального податкового режиму «Дія.City» близько 40 компаній вирішили покинути його.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
«У реєстр «Дія.City» вносяться усі компанії, що отримали статус резидента. Якщо компанія виходить зі спецрежиму, вона залишається в реєстрі з поміткою «нерезидент», — сказано у відповіді.
Компаніям-резидентам не обов’язково вказувати причину виходу з «Дія.City». Однак відомство може поцікавитися про це в в особистій комунікації.
Чому компанії покинули «Дія.City»
Компанії озвучили наступні причини:
- «замороження» активності у зв’язку з війною;
- перехід на пільговий податок 2% від обороту;
- невідповідність критеріям резидентства, і з огляду на це самостійний вихід зі спеціального податкового простору.
«Є випадок, коли компанія за власним бажанням вийшла, а згодом знову долучилася», — зазначили у Мінцифрі.
Нагадаємо, у 2023 році резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. Наразі резидентами є понад 830 компаній, у яких працюють більше 62 000 спеціалістів, повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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