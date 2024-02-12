Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд — Finance.ua

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Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд

Фондовий ринок
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Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд
Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд
Засновник і колишній голова Amazon.com Inc. Джефф Безос 7−8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Тепер Безосу належить 976 млн паперів компанії.
Середня ціна продажу становила $170,21 за акцію. На закриття торгів 9 лютого котирування перебували на рівні $174,45.
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Це перший продаж акцій Amazon Безосом більш ніж за два роки, зазначає The Wall Street Journal. Востаннє до цього він продавав папери в листопаді 2021 року за ціною приблизно $172,7 із урахуванням спліту, який відбувся в червні 2022 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року. Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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