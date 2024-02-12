Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд — Finance.ua

Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд

Засновник і колишній голова Amazon.com Inc. Джефф Безос 7−8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Тепер Безосу належить 976 млн паперів компанії.

Середня ціна продажу становила $170,21 за акцію. На закриття торгів 9 лютого котирування перебували на рівні $174,45.

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Це перший продаж акцій Amazon Безосом більш ніж за два роки, зазначає The Wall Street Journal. Востаннє до цього він продавав папери в листопаді 2021 року за ціною приблизно $172,7 із урахуванням спліту, який відбувся в червні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року. Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.

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