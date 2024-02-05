Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року — Finance.ua
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Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року

Фондовий ринок
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Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року
Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року
Засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року.
Про це йдеться в офіційній заяві.
Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.
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Згідно з останнім річним звітом компанії, план продажу був прийнятий 8 листопада минулого року та буде завершено до 31 січня 2025 року.
Amazon був заснований Джеффом Безосом у 1994 році як компанія з продажу книг. Наразі це світовий лідер у сфері електронної комерції, яка також надає хмарні послуги.
У 2021 році Безос пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.

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За матеріалами:
УНН
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