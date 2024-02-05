Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року — Finance.ua

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року

Засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року.

Про це йдеться в офіційній заяві.

Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.

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Згідно з останнім річним звітом компанії, план продажу був прийнятий 8 листопада минулого року та буде завершено до 31 січня 2025 року.

Amazon був заснований Джеффом Безосом у 1994 році як компанія з продажу книг. Наразі це світовий лідер у сфері електронної комерції, яка також надає хмарні послуги.

У 2021 році Безос пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.

УНН За матеріалами:

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