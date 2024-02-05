Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року — Finance.ua

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року
Засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року.
Про це йдеться в офіційній заяві.
Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.
Згідно з останнім річним звітом компанії, план продажу був прийнятий 8 листопада минулого року та буде завершено до 31 січня 2025 року.
Amazon був заснований Джеффом Безосом у 1994 році як компанія з продажу книг. Наразі це світовий лідер у сфері електронної комерції, яка також надає хмарні послуги.
У 2021 році Безос пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱
Поділитися новиною