Безос планує продати свої акції Amazon ще на 1 мільярд доларів — Finance.ua
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Безос планує продати свої акції Amazon ще на 1 мільярд доларів

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Безос планує продати свої акції Amazon ще на 1 мільярд доларів
Безос планує продати свої акції Amazon ще на 1 мільярд доларів
Засновник Amazon Джефф Безос продасть більшу частину своєї частки в компанії після того, як минулого тижня продав акцій на суму близко 240 млн дол.
Про це пишуть CNBC та Reuters.
Зазначається, що Безос може продати від 8 до 10 мільйонів акцій на загальну суму понад 1 мільярд доларів.
Представник Безоса не відразу відповів на запит Reuters про коментар, як і компанія Amazon.
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Безос, який є третьою найбагатшою людиною у світі зі статками близько 170 мільярдів доларів, все ще володіє близько 988 мільйонами акцій Amazon, що становить майже 10% акцій компанії.
Після того, як Безос залишив посаду генерального директора Amazon у 2021 році, він активізував свою благодійну діяльність і заявив, що планує роздати більшу частину своїх статків за життя.
У серпні Безос і його наречена Лорен Санчес пообіцяли виділити 100 мільйонів доларів на відновлення Мауї після того, як смертоносні лісові пожежі спустошили гавайський острів.

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Безос заявив, що продає акцій Amazon щонайменше на 1 мільярд доларів на рік, щоб фінансувати свій ракетний стартап Blue Origin, а в 2020 році він запустив фонд Earth Fund розміром 10 мільярдів доларів для боротьби з наслідками зміни клімату.
За матеріалами:
Економічна Правда
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