Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію — Finance.ua

Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію Сьогодні 21:21 — Світ

Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію

Американський літієвий гігант Albemarle відмовився від поглинання австралійської гірничодобувної компанії Liontown Resources за 4,2 млрд дол після того, як найбагатша жінка Австралії Джина Райнхарт наростила свою частку в компанії і фактично зірвала угоду.

Про це пише Bloomberg

«Прагнучи збільшити обсяги поставок, Albemarle місяцями цікавилась компанією у Перті, придивляючись до проєкту Kathleen Valley — одного з найперспективніших австралійських родовищ.

У вересні Liontown погодилася на «найкращу і остаточну» пропозицію американської компанії в розмірі 3 австралійських долари за акцію — майже 100% премії до тієї ціни, яка була у березні, коли стало відомо про зацікавленість Albemarle у поглинанні компанії", — пише агентство.

Однак протягом останніх тижнів Albemarle довелося зіткнутися з приходом гірничодобувного магната Джини Райнхарт, оскільки її компанія Hancock Prospecting Pty. неухильно нарощувала свої акції в Liontown до 19,9%.

Минулого тижня вона стала найбільшим інвестором з достатнім впливом, щоб потенційно заблокувати голосування акціонерів щодо угоди.

Albemarle повідомила Liontown, що не буде наполягати на укладенні угоди через «зростаючі складнощі, пов’язані з виконанням угоди», оголосив напередодні австралійський гірничодобувний концерн.

Акції Liontown з моменту останньої пропозиції про купівлю подешевшали майже на 8%. На рішення Albemarle вони також реагують падінням — на 0,83%. Акції Albemarle також дешевшають — на 4,34%.

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Економічна Правда За матеріалами:

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