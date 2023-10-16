Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію — Finance.ua
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Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію

Світ
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Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію
Найбагатша жінка Австралії зірвала угоду найбільшого у світі виробника літію
Американський літієвий гігант Albemarle відмовився від поглинання австралійської гірничодобувної компанії Liontown Resources за 4,2 млрд дол після того, як найбагатша жінка Австралії Джина Райнхарт наростила свою частку в компанії і фактично зірвала угоду.
Про це пише Bloomberg.
«Прагнучи збільшити обсяги поставок, Albemarle місяцями цікавилась компанією у Перті, придивляючись до проєкту Kathleen Valley — одного з найперспективніших австралійських родовищ.
У вересні Liontown погодилася на «найкращу і остаточну» пропозицію американської компанії в розмірі 3 австралійських долари за акцію — майже 100% премії до тієї ціни, яка була у березні, коли стало відомо про зацікавленість Albemarle у поглинанні компанії", — пише агентство.
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Однак протягом останніх тижнів Albemarle довелося зіткнутися з приходом гірничодобувного магната Джини Райнхарт, оскільки її компанія Hancock Prospecting Pty. неухильно нарощувала свої акції в Liontown до 19,9%.
Минулого тижня вона стала найбільшим інвестором з достатнім впливом, щоб потенційно заблокувати голосування акціонерів щодо угоди.
Albemarle повідомила Liontown, що не буде наполягати на укладенні угоди через «зростаючі складнощі, пов’язані з виконанням угоди», оголосив напередодні австралійський гірничодобувний концерн.
Акції Liontown з моменту останньої пропозиції про купівлю подешевшали майже на 8%. На рішення Albemarle вони також реагують падінням — на 0,83%. Акції Albemarle також дешевшають — на 4,34%.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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