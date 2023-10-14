Скільки потрібно заробити, щоб увійти до 1% найбагатших людей США: рейтинг штатів — Finance.ua
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Скільки потрібно заробити, щоб увійти до 1% найбагатших людей США: рейтинг штатів

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Скільки потрібно заробити, щоб увійти до 1% найбагатших людей США: рейтинг штатів
Скільки потрібно заробити, щоб увійти до 1% найбагатших людей США: рейтинг штатів
Для входження в 1% найбільш заможних людей, за версією консалтингової компанії SmartAsset, громадяни кожного штату США повинні заробляти різні суми. У Коннектикуті, де встановлено найбільший пороговий рівень доходів по країні, необхідно заробляти приблизно 953 000 доларів щорічно, щоб опинитися у цій престижній категорії.
Про це повідомляє visualcapitalist.com

Скільки потрібно, щоб увійти в 1% найбагатших людей

Повідомляється, що Массачусетс слідує за Коннектикутом із необхідністю річного доходу в 903 401 долар США для потрапляння в елітний 1%.
Пороги доходів, необхідних для потрапляння в 1% найбагатших людей, у Каліфорнії, Нью-Джерсі та Вашингтоні становлять 844 266, 817 346 та 804 853 доларів США відповідно.
З іншого боку, Західна Віргінія пред’являє найдемократичніший поріг, з мінімальним річним доходом 367 582 долари, що є найнижчим серед усіх штатів і лише близько третини від необхідного в Коннектикуті. Трохи вищий цей показник у Міссісіпі, де необхідний дохід становить 381 919 доларів на рік.
Скільки потрібно заробити, щоб увійти до 1% найбагатших людей США: рейтинг штатів

Які критерії для входження в 1% найбагатших людей

У повідомленні також зазначається, що штати, розташовані на північному сході та західному узбережжі, прославлені своїми економічними успіхами, встановлюють вищі фінансові критерії для входження до 1% найбагатших у порівнянні з південними штатами.
Це також пов’язано із середнім рівнем доходів за кожним штатом. Наприклад, сім'ї в Массачусетсі в середньому заробляють майже 90 000 доларів на рік, тоді як домогосподарства в Міссісіпі мають середній дохід близько 49 000 доларів на рік.
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За матеріалами:
Novyny.live
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