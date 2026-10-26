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Чорне море стало найбільш небезпечною водоймою для моряків — FT

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У 2026 році в Чорному морі загинуло більше моряків, ніж у будь-якій іншій водоймі, перевищивши кількість жертв у Перській затоці, яка привернула більше уваги у всьому світі.
Про це йдеться у матеріалі Finencial Times з посиланням на судновласників та морські організації.
Екіпажі нафтових танкерів, вантажних суден та зерновозів, що заходять у Чорне море поблизу територій ЄС та НАТО, змушені прориватися крізь шквал атак з боку дронів. За деякими оцінками, кількість атак у Чорному морі у понад шість разів перевищує кількість атак у Перській затоці.
«На мою думку, плавання Чорним морем і заходження в українські порти — це майже самогубство», — заявив Олег Григорюк, голова Профспілки працівників морського транспорту України.

У Чорному морі атакували понад 570 суден

За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, цього року в Чорному морі було атаковано понад 570 суден, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 моряків. Для порівняння: у Ормузькій протоці було підтверджено 24 смертельні випадки.
Деякі судна потрапили під перехресний вогонь під час атак на порти, тоді як інші стали ціллю навмисних ударів. За даними Ambrey, у третьому кварталі в середньому відбувалося понад чотири атаки на день.

Судновласники не поспішають заходити в Чорне море

Деякі судноплавні компанії готові ризикувати, перевозячи нафту з Близького Сходу — їх спонукають до цього рекордно високі фрахтові ставки. Однак, за словами судноплавних груп, більшість не бажає відправляти свої судна в Чорне море, де рентабельність нижча, а торгівля набагато небезпечніша.
За матеріалами:
Економічна Правда
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