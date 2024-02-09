Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків у два рази, до 8,5 млрд грн — Finance.ua
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Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків у два рази, до 8,5 млрд грн

Казна та Політика
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Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків у два рази, до 8,5 млрд грн
Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків у два рази, до 8,5 млрд грн, Фото: vctr.media
За підсумками 2023 року резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції, присвяченій другій річниці роботи податкового режиму «Дія.City».
Наразі резидентами «Дія.City» є понад 830 компаній, у яких працюють більше 62 000 спеціалістів, повідомив Федоров.
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Також, за його словами, резидентами податкового режиму стали понад 100 defense-tech компаній.
Для порівняння: у 2022 році резиденти сплатили до держбюджету понад 4 млрд грн. У компаніях-резидентах «Дія.City» на кінець 2022-го працювало понад 35 000 спеціалістів.
Раніше Кабінет Міністрів ухвалив Національну стратегію доходів до 2030-го. Документ — великий план збільшення власних доходів України на середньострокову перспективу. Одна з позицій — переглянути доцільність існування проєктів зі створення бізнес-стимулів шляхом пільг для податку на прибуток підприємств. Зараз в Україні діє два таких режими: індустріальні парки та «Дія.City».
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6 лютого 2024-го відбулася презентація Diia. City United — спілки, що об'єднала українські технологічні компанії задля збереження функціонування та доопрацювання спеціального податкового режиму «Дія.City».
Стратегічними пріоритетами Diia. City United учасники називають формування чесних правил взаємодії між владою та техносектором, прискорення інтеграції української техногалузі на європейський та глобальний ринки тощо.
За матеріалами:
Forbes.ua
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